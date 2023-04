مشجع يراسل نجم مانشستر يونايتد لمدة 300 يوم على التوالي.. والأخير يكافئه (فيديو)

يدرك برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن المثابرة في الرياضة هي مفتاح النجاح، وقد فاجأ الدولي البرتغالي مشجعا أرسل إليه رسالة لمدة 300 يوم متتالية من خلال وعده عبر مكالمة فيديو بقميص مُوقع منه.

وقال فرنانديز على تويتر، في فبراير/شباط الماضي، في إشارة إلى طلب المشجع قميص اللاعب يحمل رقم 300: “رأيتك ترسل إليّ رسائل عبر تويتر لمدة 280 يوما، وقلت لنفسي إنه إذا (وصل) إلى 300 يوم سأرسل إليه قميصا!”.

لكن بعد شهر ونصف، ذهب الدولي البرتغالي إلى أبعد من ذلك، وقرر أن يقدّم للمشجع القميص الذي سيهديه إليه عبر مكالمة فيديو.

وقال فرنانديز في مقطع فيديو نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به “أقدّر كل الدعم الذي قدمته لي، وبالطبع للنادي أيضا، ولهذا السبب أريد أن أقدّم لك قميصي”.

وردّ المشجع على المكالمة قائلا “لا أستطيع حتى التعبير عن هذا الشعور يا برونو، أنا سعيد للغاية”.

After 300 days of tweeting me I finally managed to speak to Blessed… I think he was surprised 😂🙏 pic.twitter.com/3Y5qUEUkNy

— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) March 31, 2023