رياضة

مرتضى منصور غاضب من “رمز تعبيري” خلال مباراة الزمالك مع المريخ السوداني ويتوعد مشجعين

وجه غاضب كوّنه جمهور نادي الزمالك لكرة القدم احتجاجا على نتائج فريقهم (مواقع التواصل)
1/4/2023

أبدى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور غضبه من قيام مجموعة من مشجعي ناديه بارتداء اللون الأسود، وتكوين أحد رموز التعبيرات (إيموجي) بشكل “الوجه الغاضب” خلال مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة.

وخاض الزمالك -حامل لقب الدوري المصري- مباراته الأخيرة في دور المجموعات، لكن تأكد خروجه المبكر من هذا الدور للموسم الثالث على التوالي قبل بدء المباراة وقبل أن يفوز على ضيفه 4-3 بفضل هدف قاتل.

وارتدى عشرات من مشجعي الزمالك اللون الأسود، بدلا من لونه الأبيض المعتاد، وأظهروا “الوجه الغاضب” في مدرجات ملعب القاهرة في ظل النتائج الضعيفة واحتلال المركز الخامس في الدوري المصري بعد 20 مباراة.

وقال منصور في مؤتمر صحفي، الجمعة، بعد تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر واحد في قضية سب وقذف: “الزمالك يرتدي اللون الأبيض بخطين باللون الأحمر، ومن يريد التشجيع فأهلا وسهلا به لكن ليس باللون الأسود. لا يوجد أوصياء على النادي ولا الفريق ولا الإدارة ولا رئيس النادي”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منصور قوله “من ذهبوا إلى مباراة المريخ باللون الأسود لن يتم السماح لهم بالحضور مرة أخرى”.

وأنهى الزمالك منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي خاض مباراتين أقل.

وأقال الزمالك منذ أسبوع واحد مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا للمرة الثانية في أقل من شهرين، بينما أكد منصور أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع “مدرب أجنبي”، وسيعلن التفاصيل في غضون أيام قليلة.

المصدر : وكالات