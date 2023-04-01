مرتضى منصور غاضب من “رمز تعبيري” خلال مباراة الزمالك مع المريخ السوداني ويتوعد مشجعين

أبدى رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور غضبه من قيام مجموعة من مشجعي ناديه بارتداء اللون الأسود، وتكوين أحد رموز التعبيرات (إيموجي) بشكل “الوجه الغاضب” خلال مواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة.

وخاض الزمالك -حامل لقب الدوري المصري- مباراته الأخيرة في دور المجموعات، لكن تأكد خروجه المبكر من هذا الدور للموسم الثالث على التوالي قبل بدء المباراة وقبل أن يفوز على ضيفه 4-3 بفضل هدف قاتل.

وارتدى عشرات من مشجعي الزمالك اللون الأسود، بدلا من لونه الأبيض المعتاد، وأظهروا “الوجه الغاضب” في مدرجات ملعب القاهرة في ظل النتائج الضعيفة واحتلال المركز الخامس في الدوري المصري بعد 20 مباراة.

وقال منصور في مؤتمر صحفي، الجمعة، بعد تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر واحد في قضية سب وقذف: “الزمالك يرتدي اللون الأبيض بخطين باللون الأحمر، ومن يريد التشجيع فأهلا وسهلا به لكن ليس باللون الأسود. لا يوجد أوصياء على النادي ولا الفريق ولا الإدارة ولا رئيس النادي”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منصور قوله “من ذهبوا إلى مباراة المريخ باللون الأسود لن يتم السماح لهم بالحضور مرة أخرى”.

ابداع جمهور الزمالك pic.twitter.com/IuWYa90xzD — TareK TiTo (@tecno_tito) March 31, 2023

وأنهى الزمالك منافسات المجموعة الرابعة في المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، ويتأخر في الدوري المحلي بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي خاض مباراتين أقل.

مرتضى منصور فضح الزمالك في العالم كله … الموضوع وصل ل "رويترز" 😂😂 https://t.co/BQXyOVWoVf — Human (@Human_Gone) April 1, 2023

وأقال الزمالك منذ أسبوع واحد مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا للمرة الثانية في أقل من شهرين، بينما أكد منصور أنه توصل إلى اتفاق للتعاقد مع “مدرب أجنبي”، وسيعلن التفاصيل في غضون أيام قليلة.