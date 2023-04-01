رغم غياب هالاند.. مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية ويواصل مطاردة قمة الدوري الإنجليزي (فيديو)

أظهر مانشستر سيتي قدرته على النجاح دون ماكينة الأهداف إرلينغ هالاند، الغائب بسبب الإصابة، وحوّل تأخره بهدف إلى انتصار كبير (4-1) على ضيفه ليفربول ليواصل ملاحقة القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وبعدما تقدم محمد صلاح بهدف للفريق الزائر، سجل خوليان ألفاريز وكيفن دي بروين وإلكاي غندوغان وجاك غريليش أهداف سيتي في مباراة مثيرة مع استئناف الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده إلى 64 نقطة من 28 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق مع ليدز يونايتد.

مانشستر سيتي يكتسح ليفربول ويواصل الضغط على أرسنال ▶️ شاهد ملخص المباراة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشسترسيتي_ليفربول https://t.co/NINl9CJe8n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

وافتتح صلاح التسجيل للفريق الزائر صاحب المركز السادس في الدوري بعد هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 17 بعد مجهود من ديوجو غوتا.

وغاب هالاند، الذي أحرز 42 هدفا في 37 مباراة في كل المسابقات مع سيتي منذ انتقاله من بروسيا دورتموند، بسبب إصابة في الفخذ تعرّض لها أمام بيرنلي في 18 مارس/آذار الماضي.

لكن ألفاريز، الذي أحرز لقب كأس العالم مع الأرجنتين، أدرك التعادل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من غريليش، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا خلال الموسم، واحتفل هالاند في المدرجات بشكل صاخب.

وعقب الاستراحة بدقيقة واحدة، أرسل الجزائري رياض محرز تمريرة عرضية من الناحية اليمنى سجل منها دي بروين هدف التقدم لسيتي.

النجم الجزائري رياض محرز يصبح أكثر لاعب إفريقي صناعةً للأهداف في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز بوصوله للتمريرة الحاسمة الـ56#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #مانشسترسيتي_ليفربول #محرز pic.twitter.com/QDZdSqIfJY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

وبعدها بسبع دقائق، جعل غندوغان النتيجة 3-1 لحامل لقب الدوري، بعدما تابع تسديدة ردت من المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد.

وكوفئ غريليش على جهده الكبير، واختتم الرباعية عندما أرسل تمريرة إلى دي بروين في الناحية اليسرى ليعيدها له ويسدد كرة داخل مرمى أليسون حارس ليفربول في الدقيقة 74.