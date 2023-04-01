أرسنال يكتسح ليدز برباعية ويحافظ على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط (فيديو)

عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوزه على ضيفه ليدز يونايتد (4-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من البطولة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 72 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 29 مباراة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خاض 28 مباراة فقط.

وجاءت رباعية أرسنال بعد فوز منافسه سيتي (4-1) على ضيفه ليفربول في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ليدز عند 26 نقطة ليحتل المركز 17 بفارق الأهداف عن إيفرتون الذي يواجه توتنهام ضمن منافسات الجولة ذاتها، بعد غد الاثنين.

آرسنال يعزز صدارته بفوز سهل على ليدز يونايتد ▶️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإنكليزي_الممتاز #ارسنال_ليدز_يونايتد https://t.co/QWVARM4rTy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 1, 2023

وافتتح المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس، الذي شارك أساسيا في الدوري للمرة الأولى منذ تعافيه من إصابة في الركبة الشهر الماضي، التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعدما تعرّض لخطأ داخل منطقة الجزاء من لوك أيلينغ.

وأضاف زميله المدافع بن وايت الهدف الثاني بعد الاستراحة بقليل مستغلا تمريرة من الجانب الأيسر من غابرييل مارتينيلي.

وسجل خيسوس، الذي انضم إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي الصيف الماضي، الهدف الثالث بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 55 مستغلا تمريرة من لياندرو تروسار، قبل أن يغيّره المدرب ميكل أرتيتا بعدها بقليل.

وقلص راسموس كريستنسن الفارق للفريق الزائر بعدما سدد كرة أبدلت اتجاهها في الدقيقة 76، ثم اختتم غرانيت تشاكا الأهداف في الدقيقة 84 ليبقي على آمال فريقه في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2004.