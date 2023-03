مصرع مشجع إنجليزي جراء اشتباك عقب مباراة في الدوري

قال نادي بلاكبول المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إن أحد مشجعيه توفي متأثرًا بجروح أصيب بها في اشتباك وقع عقب مباراة يوم السبت الماضي أمام بيرنلي.

وتوفي المشجع توني جونسون البالغ من العمر 55 عاما بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس خارج حانة في بلاكبول.

وجاء في بيان صدر الاثنين “بلاكبول يشعر بصدمة شديدة وحزن بالغ لسماع نبأ وفاة أحد مشجعيه، توني جونسون، بشكل مأساوي”.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما من بيرنلي اعتقل في موقع الحادث للاشتباه في تورطه وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات حتى أول يونيو/ حزيران.

وقالت الشرطة “للأسف، توفي جونسون في المستشفى. تعازينا لأسرته المكلومة. قلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب ونحن عازمون على كشف ملابسات الحادث”.

The Club will be offering an open book of condolence from 4pm in the Moretti Lounge today, with supporters also invited to lay flowers at the Mortensen Statue, giving everyone associated with the football club the chance to come together and remember a lifelong Seasider. https://t.co/p94j8sI9av

