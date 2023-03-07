رياضة

مصرع مشجع إنجليزي جراء اشتباك عقب مباراة في الدوري

المشجع توفي بعد مشاجرة عقب مباراة يوم السبت الماضي (مواقع التواصل)
7/3/2023-|آخر تحديث: 7/3/202310:32 AM (مكة المكرمة)

قال نادي بلاكبول المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، إن أحد مشجعيه توفي متأثرًا بجروح أصيب بها في اشتباك وقع عقب مباراة يوم السبت الماضي أمام بيرنلي.

وتوفي المشجع توني جونسون البالغ من العمر 55 عاما بعد إصابته بجروح خطيرة في الرأس خارج حانة في بلاكبول.

وجاء في بيان صدر الاثنين “بلاكبول يشعر بصدمة شديدة وحزن بالغ لسماع نبأ وفاة أحد مشجعيه، توني جونسون، بشكل مأساوي”.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما من بيرنلي اعتقل في موقع الحادث للاشتباه في تورطه وتم الإفراج عنه بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات حتى أول يونيو/ حزيران.

وقالت الشرطة “للأسف، توفي جونسون في المستشفى. تعازينا لأسرته المكلومة. قلوبنا معهم في هذا الوقت العصيب ونحن عازمون على كشف ملابسات الحادث”.

وكان بلاكبول قد تعادل سلبيا في المباراة، ويحتل المركزالـ22 بين 24 فريقا، حيث حصد 32 نقطة من 35 مباراة، في حين يتصدر بيرنلي جدول الترتيب برصيد 77 نقطة من 35 مباراة.

وتعود آخر مشاركة لبلاكبول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى موسم 2010/2011، حيث احتل المركز التاسع عشر قبل الأخير وحصد 39 نقطة.

المصدر : وكالات