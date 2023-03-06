أول تعليق من محمد صلاح بعدما صار الهداف التاريخي لليفربول وأبو تريكة يحتفي (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجاز التاريخي للنجم المصري محمد صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح ليفربول غريمه مانشستر يونايتد أمس الأحد، بـ7 أهداف نظيفة، أحرز منها صلاح هدفين ليرتفع رصيده إلى 129 هدفًا في البريميرليج، متجاوزًا الهداف التاريخي السابق روبي فاولر بهدف واحد.

وبالإضافة إلى لقب الهداف التاريخي حقق صلاح رقمين قياسين جديدين في ذات المباراة، حيث أصبح صاحب الرقم القياسي لأهداف ديربي إنجلترا في الدوري برصيد 10 أهداف متقدمًا على أسطورة الفريق ستيفن جيرارد، وأصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في الديربي في جميع المسابقات.

🔝 خـــاص محمد صلاح @MoSalah : ⬅️ الهداف التاريخي لليفربول في الدوري بـ129 هدفا متخطيا روبي فاولر 128 ⬅️ صاحب الرقم القياسي لأهداف ديربي إنكلترا في الدوري بـ🔟أهداف متقدما على جيرارد ⬅️ أول لاعب يسجل في 6⃣ مباريات متتالية في ديربي إنكلترا في جميع المسابقات pic.twitter.com/PHeOnxGuE5 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 5, 2023

هذا الإنجاز التاريخي رافقته تصريحات واحتفاءات تاريخية بنجم الريدز، بدأها صلاح نفسه بعد المباراة، حيث أعلن أن هذا اليوم أحد أفضل أيام حياته.

وقال صلاح لشبكة (بي إن سبورت) إنه ليس قادرًا على وصف شعوره، وتابع “يوم خاص بالنسبة لي، وهو أحد أفضل أيام حياتي، حطمت رقمًا كان بالنسبة لي هدفًا منذ بداية انضمامي لهذا النادي”.

وبموجب العقد الجديد الذي أبرمه صلاح مع الريدز، فإنه مستمر في الأنفيلد -معقل النادي- حتى عام 2025، وهو ما يعني أنه بالإمكان تعزيز هذا الرقم التاريخي.

“لديه المزيد.. شاهدوا واستمتعوا”

ولم يملك نجم الأهلي السابق ومحلل قنوات (بي إن سبورت) الحالي محمد أبو تريكة نفسه من الفرحة بإنجاز صلاح، مؤكدًا أنه سعيد جدًّا بما يقدمه نجم الريدز.

وقال أبو تريكة فور انتهاء المباراة إنه لم يُفاجَأ بإنجاز صلاح، وانتقد المشككين في مستواه قائلًا “بعض الناس في الموسم السادس تشكك في قدرات محمد صلاح، فيمَ تشككون؟ استمتعوا بما يقدمه صلاح، شاهدوا المباراة مرة أخرى واستمتعوا”.

وأضاف “صلاح يتمتع بقوة ذهنية وموهبة كبيرة، في كل مرة يعتقد الناس أنه وصل للقمة، يفاجئهم بأن هنالك المزيد، يقولون إن أسلوب لعبه أصبح محفوظًا للمدافعين، يأتيهم صلاح بالجديد، وخاصة في المباريات الكبيرة وأمام الخصوم الكبار”.

وبناة الأهرام

كما احتفى الحساب الرسمي لليفربول على تويتر بإنجاز صلاح، حيث نشر مقطع فيديو تضمّن أهدافا للنجم المصري، وكتب معلقًا عليه: “وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي”.

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️ رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

وشارك روبي فاولر بتغريدة على حسابه الرسمي محتفلًا بإنجاز صلاح، وعلق عليها “مبروك، مبروك كبيرة”، كما وصف النجم المصري بأنه أسطورة ليفربول.

وتصدر اسم محمد صلاح محركات البحث على غوغل وتويتر، وكُتبت مئات التغريدات احتفاءً بإنجازاته، ونشر المحلل الرياضي محمد عواد تغريدة يفتخر فيها بالنجم المصري.

صلاح والتاريخ .. صديقان أبديان كم هو أمر يدعو للفخر بأن أفضل لاعب في تاريخ أحد أعظم الأندية .. عربي 🇪🇬 pic.twitter.com/Nw4klmtH1s — محمد عواد (@mohammedawaad) March 5, 2023

وفي لقطة مميزة انتشرت على مواقع التواصل، ظهر زميل صلاح ألكسندر أرنولد وهو يحاكي بيده وضع التاج على صلاح.

لقطة ترينت وهو كأنه بيحط التاج 👑 على راس صلاح أجمل حاجة النهاردة والله ❤️ pic.twitter.com/jcn6gCkVyv — Ahmed (@Moghazy) March 5, 2023

وكتب الممثل المصري نبيل الحلفاوي في تغريدة مشيدًا برغبة صلاح الدائمة في تحقيق الأرقام القياسية.

صلاح بيصحى الصبح يسأل.. هو إيه الرقم القياسي اللي هكسره النهارده؟ — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) March 5, 2023

ويعد صلاح اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 131 هدفا، والأكثر تسجيلا بالقدم اليسرى برصيد 104 أهداف، بالإضافة إلى تسجيله 32 هدفا في 38 مباراة متتالية.

وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، في حين تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.