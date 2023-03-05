صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة وتسجيل رقم قياسي (فيديو)

قدم ليفربول عرضا هجوميا مذهلا وسحق غريمه مانشستر يونايتد 7-صفر في أكبر انتصار في قمة العملاقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وصنع النجم المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفين ليرفع رصيده إلى 129 هدفا مع ليفربول في الدوري الممتاز ويصبح الهداف التاريخي لناديه في المسابقة وبفارق هدف واحد عن روبي فاولر.

وبدا أن يونايتد كان الطرف الأفضل وألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل قبل دقيقة واحدة من بدء مهرجان الأهداف.

وهز كودي جاكبو الشباك مرتين في الدقيقتين 43 و50، وأضاف داروين نونيز هدفين في الدقيقتين 47 و75، بينما أحرز صلاح ثنائيته في الدقيقتين 66 و83، واختتم البديل روبرتو فيرمينو الأهداف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد ليفربول 42 نقطة من 25 مباراة وتقدم إلى المركز الخامس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 49 نقطة بالمركز الثالث.