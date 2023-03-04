بايرن ميونخ يستعرض قصة عودة ساديو ماني من الإصابة بعد غياب طويل (فيديو)

استعرض نادي بايرن ميونخ الألماني قصة عودة لاعبه السنغالي ساديو ماني من الإصابة بعد غياب طويل عن الملاعب منذ ما قبل انطلاق كأس العالم 2022 بدولة قطر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وعاد ماني إلى الظهور في مباريات بايرن ميونخ، الأسبوع الماضي، وشارك بديلًا ضد يونيون برلين في الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب أليانز أرينا، وانتهت المواجهة بفوز البافاري بثلاثية دون رد.

ونشر بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطعًا مصوّرًا لمختصر رحلة ماني مع الإصابة، مع تعليق يقول “قصة العودة، عودة ساديو ماني إلى أرض الملعب”.

وشارك الفريق الألماني مقطعًا آخر طويلا -نحو 30 دقيقة- على موقعه الإلكتروني وقناة بايرن ميونخ على يوتيوب، يستعرض كل تفاصيل مدة غياب ماني منذ الإصابة ومرحلة العلاج وإعادة التأهيل وصولًا إلى المشاركة في التدريبات، ثم العودة أخيرًا إلى الملاعب.

وقال بايرن ميونخ في تعليقه على مقطع اليوتيوب “كانت صدمة كبيرة لبايرن ميونخ والمنتخب السنغالي، فقبل وقت قصير من كأس العالم في قطر، أصيب ساديو ماني وبالتالي غاب أسابيع”.

وأضاف “رافقنا ماني وهو يبذل كل شيء في عمله اليومي، خطوة بخطوة، حتى يتمكن أخيرًا من العودة إلى أرض الملعب”، داعيًا متابعيه إلى الاستمتاع بمشاهدة الفيديو ومرحلة التطور الكبيرة في عودة النجم السنغالي.

ورحب بايرن ميونخ بعودة ماني في وقت مهم من الموسم؛ إذ سيلعب الفريق مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا، الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على صدارة الدوري الألماني بوجود منافسَيْن آخرَيْن يزاحمان الفريق وهما بروسيا دورتموند ويونيون برلين.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، ويلتقي الفريق مع شتوتغارت، اليوم السبت.