“نشعر بالفخر”.. إشادة بتلاوة لاعب بايرن ميونيخ للقرآن (فيديو)

أشاد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بالمغربي نصير مزراوي لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني بعد انتشار مقطع فيديو أثناء ترتيله للقرآن.

وظهر مزراوي في حوار على إحدى قنوات يوتيوب، وهو يرتل سورة الضحى، بصوت جميل وتلاوة خاشعة، مرتديًا الزي المغربي التقليدي، وكاشفًا عن جانب من شخصيته لم يكن يعرفه محبوه.

وعن سبب تلاوته لسورة الضحى بالتحديد، قال مزراوي “أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة عندما كان يمر بأوقات صعبة، لهذا السبب تعجبني، فأنا أيضًا مررت بأوقات صعبة في حياتي. الحياة الدنيوية لا تجعلني عاطفيًا، فقط الحديث عن ديننا هو من يجعلني كذلك”.

وأضاف مزراوي أثناء المقابلة، أنه قرر بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022، أن يحفظ القرآن الكريم. وأشار إلى أنه لا يقرأ القرآن كثيرًا قبل شهر رمضان أو بعده، معبرًا عن خجله من نفسه بسبب هذا الأمر.

أثار تفاعلا واسعا على المنصات بعد أن كشف عن حلمه بحفظ القرآن الكريم.. النجم المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ يتلو سورة الضحى بصوت عذب#الجزيرة_في_رمضان pic.twitter.com/uZjtcl8XsF — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 31, 2023

وأوضح قائلا: “أثناء صلاتي، أقرأ فقط بعض السور وحينها أشعر بالخجل من ذلك، وهنا اتخذت خطوة حفظ القرآن. هدفي إن شاء الله أن أصبح حافظًا للقرآن، وبعد ذلك فهم القرآن، وتطبيقه في حياتي، وأريد أيضًا أن أشارك هذه المعرفة مع الأشخاص المقربين مني، وفي نهاية الأمر أريد أن أصبح إمامًا”.

وانتشر الفيديو الذي أشاد به معلقون، معربين عن شعورهم بالفخر بسبب تلاوته وحبه للقرآن ورغبته في أن يصبح إمامًا. وكتب سلمان “نجم نادي بايرن ميونخ وأحد اللاعبين المسلمين في أوربا نفخر به لتمسكه بكل ما يتعلق بدين الإسلام”.

نجم نادي بايرن ميونيخ واحد اللاعبين المسلمين في اوروبا ونفخر بهم لتمسكه بكل مايتعلق بدين الإسلام (نصير مزراوي) يقول نصير بأنه عندما يصلي يكرر نفس السور لأنه لايحفظ الا القليل والأن حلمه الأكبر بأن يتم حفظ كتاب الله كاملآ وسيحاول ان يصبح امامآ في المستقبل،،اقسم بالله فخرر يانصير❤️ pic.twitter.com/GZYqTkYVQC — سلمان (@Sely10_Salman) March 30, 2023

ورأى رضوان أن ما قاله مزراوي يدعو للفخر، لأنه يؤكد أن اللاعبين مهما سافروا وابتعدوا عن أوطانهم فإنهم لم ينسوا دينهم.

اللي قاله شيء يخليك تفتخر انه مهما ذهبوا للغرب فأنهم لم ينسوه دينهم ويعلمون انهم اساس تغيير فكرهم — رضوان. (@raax_11) March 30, 2023

ونشر حساب بعضًا من أجوبة مزراوي، وقال إن ما يميز هذا الجيل من المنتخب المغربي تمسكه بدين الإسلام وإظهاره للعالم بكل فخر.

وفي فيديو آخر بالتزامن مع شهر رمضان، نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ مقطعًا مصورًا لمشاركة اثنين من لاعبيه في تحد لمعرفة الأكلات العربية.

وظهر في المقطع الثنائي الهولندي ماتياس دي ليخت وريان غرافينبيرش، وهما يجربان عددًا من المأكولات العربية الشهيرة ويحاولان تخمين نوعها، حيث تضمن المقطع أكلات الفلافل وبابا غنوج والكبيبة والكبسة وسلطة الحمص وحلوى أم علي والبقلاوة.

وأبدى مغردون عرب سعادتهم باطلاع اللاعبين الأجانب على الأكلات العربية المميزة التي حظيت بإعجابهم، في حين أثارت المأكولات في المقطع شهية بعض المتابعين الأجانب، لتجربتها.

احلى فيديو تشوفه ، فرجيته لاختي وماما ، بتقلي ماما حلو الاجانب يتعرفوا على ثقافتنا واكلاتنا والله يهديهم للإسلام ❤️🤍🤲🏻. https://t.co/xW3HbEp8kZ — Danya 𓂆 🇵🇸🇩🇪 (@DanyaMohammed98) March 28, 2023

Es sieht gut aus. Ich möchte all diese Speisen probieren😋 https://t.co/Qo68QKXIhC — Alex Jones (@imalex_jr) March 27, 2023

وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، يعيش في البلاد ما بين 5.3 و5.6 ملايين مسلم في الوقت الراهن، وهو ما يعادل ما بين 6.4% إلى 6.7% من إجمالي السكان.