بعد استقالته من تدريب السعودية.. رونار مدربا لمنتخب فرنسا للسيدات

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعيين إيرفي رونار مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات حتى 2024 خلفًا لكورين دياكر، وسيقود الفريق في كأس العالم هذا العام.

واستقال الفرنسي رونار البالغ من العمر 54 عامًا من تدريب المنتخب السعودي للرجال هذا الأسبوع بعدما قاده للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر حيث حقق مفاجأة مدوية بالفوز في دور المجموعات على الأرجنتين التي مضت بعد ذلك قدمًا لتفوز باللقب.

ففي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، شهد ملعب لوسيل انتصارًا تاريخيًا للسعودية 2-1 على الأرجنتين -التي توجت لاحقًا باللقب مع ليونيل ميسي- في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم بقطر.

ورغم أن المسيرة السعودية لم يُكتب لها النجاح في قطر لتودع البطولة، فإن الاتحاد الوطني لم يقرر رحيل المدرب الفرنسي على غير العادة.

وسيكشف رونار عن تشكيلته لمباراتي فرنسا الوديتين المقبلتين خلال تقديمه لوسائل الإعلام، الجمعة.

وسيلعب منتخب فرنسا للسيدات مع كولومبيا في السابع من أبريل/نيسان، وأمام كندا بطلة الأولمبياد في 11 من الشهر ذاته.

وأقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دياكر هذا الشهر بعدما قالت ويندي رونار قائدة الفريق إنها لن تلعب في كأس العالم إذا استمرت المدربة في منصبها.

وتحتل فرنسا المركز الخامس في التصنيف العالمي للسيدات، وتتطلع للفوز بكأس العالم لأول مرة عندما تقام البطولة الكبرى بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب في نيوزيلندا وأستراليا.