لاعب أردني يحصل على أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم (فيديو)

أشهر حكم مباراة الأردن وطاجكستان ضمن منافسات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، الخميس، أسرع بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم.

فبعد بداية المباراة بـ5 ثوان فقط، تدخل مهاجم المنتخب الأردني بكر كمال كلبوني بطريقة عنيفة على مخروبون كريموف اللاعب الطاجكستاني، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأردني.

لاعب أردني يدخل "نادي الأسرع طردا" .. 🟥 بعد 5 ثوان من بداية المباراة#الجزيرة_مباشر | #الأردن pic.twitter.com/K4jimSSiQB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 3, 2023

وفاز المنتخب الأردني بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب لوكوموتيف، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت حالة الطرد الأسرع في كرة القدم للمدافع الفرنسي جان كلير توديبو، خلال مباراة فريقه نيس أمام أنجيه في 18 سبتمبر/أيلول 2022، حيث طُرد بعد 9 ثوانٍ من انطلاق المواجهة في الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

ونال مدافع برشلونة الأسبق البطاقة الحمراء، بعد تدخله العنيف على لاعب إنجيه عبد الله سيما، إضافة إلى أنه كان آخر مدافعي نيس.