برشلونة يضع قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على الريال بهدف نظيف

وضع برشلونة قدمًا في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا 1 / صفر من ملعب مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وسيلتقي الفريقان في الخامس من أبريل/نيسان المقبل في برشلونة على أن يواجه الفائز أتليتيك بيلباو أو أوساسونا الذي فاز 1-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي على ملعبه الأربعاء.

وتقدم برشلونة في الدقيقة 26 عندما أهدى إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد الكرة إلى فيران توريس لاعب برشلونة الذي مررها سريعًا إلى فرانك كيسي الذي سدد باتجاه المرمى، لكن الكرة ارتدت من ميليتاو إلى داخل المرمى.

وفي البداية، أشار الحكم المساعد إلى وجود تسلل، لكن الإعادة التلفزيونية عبر حكم الفيديو المساعد كشفت أن كيسي لم يكن متسللًا.

وبات يكفي برشلونة، الذي خاض المباراة من دون نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعاني من إجهاد عضلي، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.

بهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب 3 / 1 على الفريق الملكي في يناير/كانون الثاني الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضًا بين الفريقين 19 آذار/مارس الجاري، في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.