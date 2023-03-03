الأهلي المصري يعلن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

أعلن النادي الأهلي المصري اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم بسبب “تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي”.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أن تلاحم المواسم الماضية وضغط المباريات المتتالي نتج عنه “إصابة العديد من اللاعبين”، مضيفًا أن ضيق الوقت بين نهاية الموسم الكروي المحلي وبداية منافسات البطولة ستحول دول حصول الفريق على أي فترات راحة بين الموسمين.

وتابع: كما لن يتمكن الجهاز الفني من إقامة فترة إعداد للموسم الجديد الذي ينطلق في الأول من سبتمبر (أيلول) تقريبًا، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإصابات بين عناصر الفريق.

وأعرب الأهلي عن تقديره للدعوة التي وجهت له للمشاركة في البطولة، والمقرر إقامتها في السعودية خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، كما أنه يحتل المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة واحدة، التي تضم فرق الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي والقطن الكاميروني.

🔴| الأهلي يعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية لكرة القدم🦅 pic.twitter.com/iZecP3J2vy — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 2, 2023

وسيشارك الزمالك في البطولة العربية بصفته بطلًا للدوري المصري، كما يشارك طلائع الجيش بعد تلقيه دعوة رسمية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن تصفيات البطولة العربية، التي تغير اسمها لكأس الملك سلمان، ستقام في مدن أبها والباحة والطائف، وتقام البطولة بنظام تصفيات تمهيدية تعقبها نهائيات تستضيفها السعودية.

وستقام البطولة بنظام التصفيات الأولية لاعتماد الأندية المشاركة من كل دولة، علمًا بأنه سيتم تحديد التصنيف النهائي لكل دولة من خلال تصنيف المنتخبات خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك لاختيار عدد الأندية التي ستشارك في البطولة من كل دولة عربية.

ويتنافس 37 فريقًا على جوائز مالية استثنائية تصل قيمتها إلى أكثر من 10 ملايين دولار.

#كأس_الملك_سلمان_للاندية | بطولات الأندية العربية

عراقة وتاريخ متجدد pic.twitter.com/MIvripzrs1 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) February 13, 2023

وستبدأ البطولة بنظام التصفيات التمهيدية أولًا على غرار منافسات دوري أبطال أوربا، وبعدها ستتأهل الفرق إلى مرحلة الأدوار الإقصائية أو التصفيات النهائية، فيما ستشارك الأندية السعودية مباشرة من منافسات دور 16 فور إعلانها، وسيحدث الأمر نفسه مع بعض أندية مسابقات الدوري العربية الأخرى ذات التصنيف المرتفع دوليًا وقاريًا.

وانطلقت البطولة العربية في 1982 وتغير اسمها أكثر من مرة ما بين بطولة الأندية الأبطال، وبطولة الأندية أبطال الكؤوس، وبطولة كأس الاتحاد العربي، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، وبطولة دوري أبطال العرب، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.