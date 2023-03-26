تأجيل قرعة كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا بسبب رفض مشاركة إسرائيل (فيديو)

أعلن الاتحاد الإندونيسي أن قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل تأجلت، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن سبب التأجيل رفض حاكم بالي استضافة المنتخب الإسرائيلي.

ويتحقق الاتحاد الدولي (الفيفا) من استعدادات استضافة البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا في المدة من 20 مايو/أيار وحتى 11 يونيو/حزيران في 6 مدن، وتشارك فيها إسرائيل لأول مرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت صحيفة “جاكرتا بوست” إن وايان كوستر حاكم بالي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى “وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي” بسبب الصراع الفلسطيني، وتم إرسال الخطاب إلى الاتحاد الإندونيسي.

Indonesians hold street protest in Jakarta against Israel’s participation in FIFA U/20s World Cup, which will be hosted by Indonesia in May and June. (Credit: @MCAOps) pic.twitter.com/YHjoIe37Hx — CJ Werleman (@cjwerleman) March 21, 2023

بدوره قال الاتحاد الإندونيسي في بيان إن “وايان كوستر حاكم بالي رفض وجود المنتخب الإسرائيلي في كأس العالم تحت 20 عامًا.. هذا الأمر ربما تسبب في قرار الفيفا بإلغاء قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا. بالنسبة للفيفا، رفض الحاكم يماثل إلغاء الضمان المقدمة لتنظيم البطولة بواسطة حكومة إقليم بالي”.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، شهدت جاكرتا مسيرات بأعلام إندونيسيا وفلسطين، وطالب المحتجون بعدم السماح بمشاركة إسرائيل.

وتواجه إندونيسيا خطر سحب تنظيم البطولة منها، وقال أريا سينولينجا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي إنه قلق بشأن عقوبات الفيفا التي ربما “تعزل كرة القدم الإندونيسية عن العالم”.

وتأهلت إندونيسيا بشكل تلقائي إلى البطولة بصفتها البلد المضيف، وكانت آخر مشاركة لها في 1979.

وأوقف الفيفا إندونيسيا لما يقرب من عام بسبب التدخل الحكومي قبل رفع الإيقاف في مايو 2016.

وأشار سينولينجا إلى أنه يأمل أن يتوصل الاتحاد الإندونيسي إلى حل يمكن فيه فصل السياسة عن الرياضة، حيث من المقرر أن ينسق إريك توهير رئيس الاتحاد مع وزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة.