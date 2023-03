تأجيل قرعة كأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا بسبب رفض مشاركة إسرائيل (فيديو)

أعلن الاتحاد الإندونيسي أن قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عامًا التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل تأجلت، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله إن سبب التأجيل رفض حاكم بالي استضافة المنتخب الإسرائيلي.

ويتحقق الاتحاد الدولي (الفيفا) من استعدادات استضافة البطولة التي تقام بمشاركة 24 منتخبًا في المدة من 20 مايو/أيار وحتى 11 يونيو/حزيران في 6 مدن، وتشارك فيها إسرائيل لأول مرة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت صحيفة “جاكرتا بوست” إن وايان كوستر حاكم بالي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى “وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي” بسبب الصراع الفلسطيني، وتم إرسال الخطاب إلى الاتحاد الإندونيسي.

Indonesians hold street protest in Jakarta against Israel’s participation in FIFA U/20s World Cup, which will be hosted by Indonesia in May and June.

(Credit: @MCAOps) pic.twitter.com/YHjoIe37Hx

— CJ Werleman (@cjwerleman) March 21, 2023