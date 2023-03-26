الفيفا يحتفي بهدف صلاح رقم 50 مع منتخب مصر

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأحد، بتسجيل محمد صلاح الهدف رقم 50 مع المنتخب المصري.

وتناول تقرير لموقع الفيفا رحلة صلاح منذ أن كان طفلًا صغيرًا في “نجريج” في مصر إلى أن أصبح ثاني مصري يصل إلى الهدف رقم 50 مع المنتخب بعد حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 68 هدفًا.

وسجّل صلاح هدفه الـ50 في 86 مباراة مع المنتخب، فضلًا عن تسجيل 129 هدفًا مع ليفربول، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال وقت سابق هذا الشهر.

وأحرز صلاح، 30 عامًا، الهدف الأول لمصر في شباك مالاوي بالقاهرة، الجمعة الماضي، ويستعد لمواجهة مالاوي مجددًا الثلاثاء المقبل.

وأعاد تقرير لموقع الفيفا نشر تصريحات صلاح بعد تسجيله أول هدف دولي له ضد نيجيريا في عام 2011: “لقد جعلت كل تلك الرحلات الشاقة تستحق العناء”.

وقال الفيفا إنه “منذ ذلك الحين، خضع صلاح لتحول مذهل”، مضيفًا أن صلاح “استبدل لياقته المتوسطة بإحدى أشهر عضلات البطن في العالم، واستبدل وجهه الطفولي بلحية أصبحت محبوبة في كل مكان”.

وذكر الفيفا أنه “بسبب عقليته نجح الطفل الذي لم يسمع به أحد خارج مصر سابقًا في الوصول إلى قائمة “تايم” لأكثر 100 شخصية مؤثرة على الكوكب، وزين لوحة جدارية في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، وحصل على لقب رجل العام في الشرق الأوسط من قبل جي كيو”.

وأشار الفيفا إلى أن رغبة صلاح القوية في مساعدة المنتخب المصري خلال كأس العالم في روسيا 2018، كان “السبب الوحيد لتجاهله للنصائح الطبية” بعد إصابته الشهيرة في كتفه خلال مشاركته مع ليفربول في مباراة نهائي أبطال أوربا أمام ريال مدريد.

محمد صلاح (50 هدفًا)🫂 حسام حسن (68 هدفًا) العربيان الإفريقيان الوحيدان اللذان تخطيا حاجز الـ50 هدفًا على الصعيد الدولي 🔥 صلاح يملك هدفًا آخر الآن، وهو اللحاق بحسام حسن والتحول للهداف التاريخ لمنتخب مصر، فهل ينجح في ذلك؟ 🇪🇬@EFA pic.twitter.com/cpQQMX6kPU — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 26, 2023

وقال الفيفا إن الهدف الأسمى لصلاح هو المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم ٢٠٢٦، المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا خلال احتفال المنتخب في معسكره بالقاهرة بتسجيل صلاح هدفه الـ50 مع المنتخب، فضلًا عن تسجيل 129 هدفًا مع ليفربول.