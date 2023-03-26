المغرب يحقق فوزا تاريخيا على البرازيل واحتفاء بأول منتخب عربي يهزم نجوم السامبا

فجّر المنتخب المغربي لكرة القدم، صاحب المركز الرابع بمونديال قطر، مفاجأة مدوية بتغلّبه على نظيره البرازيلي 1/2 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما مساء السبت في مدينة طنجة شمالي المغرب.

وألحق أسود الأطلس الهزيمة بنجوم السامبا في أول ظهور للمدرب المؤقت الجديد رامون مينيزيس، الذي خلف تيتي المدير الفني السابق، الذي استقال من منصبه عقب خروج البرازيل من دور الثمانية في كأس العالم.

قلبي هزه الما 🇲🇦! المغرب 2-1 البرازيل pic.twitter.com/gZQwCO0Fcm — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 25, 2023

وأهدر منتخب البرازيل العديد من الفرص المحققة، قبل أن يتمكن عبد الحميد صابري لاعب وسط سامبدوريا الإيطالي من تسجيل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 79.

وتقدّم سفيان بوفال لاعب الريان القطري بهدف للمغرب في الدقيقة 29 ثم أدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي التعادل للبرازيل في الدقيقة 67، لكن الصابري رجّح كفة المغرب قبل 11 دقيقة من النهاية.

سفيان بوفال يتقدم لمنتخب المغرب أمام البرازيل 🇲🇦 المغرب 1-0 البرازيل 🔥! pic.twitter.com/FVfhqGwFgm — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 25, 2023

وخاض المغرب 3 مباريات سابقة مع البرازيل انتهت كلها بتفوق فريق “السيليساو”.

وتأتي المباراة الودية بين المغرب والبرازيل في إطار استعداد المنتخب المغربي لتصفيات نهائيات كأس أفريقيا بساحل العاج في 2024.

ويتصدر منتخب البرازيل لائحة المنتخبات العالمية، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في حين يحتل المنتخب المغربي المرتبة 11 بعد حلوله الرابع في مونديال قطر العام الماضي.

احتفال أول منتخب عربي يفوز على البرازيل 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/evAdvG0P4g — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 26, 2023

وكان فريق “أسود الأطلس” قد حقق إنجازًا تاريخيًّا خلال مشاركته في كأس العالم بقطر، بعد أن بلغ دور نصف النهائي، وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور.

ولقي فوز المنتخب المغربي تفاعلًا واسعًا من الفيفا وعشاق الساحرة المستديرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعبّر عدد من المشاركين عن الفخر بما حققه المنتخب الأفريقي، ودعوا إلى الاستعداد لمنافسات كأس أفريقيا للأمم في كوت ديفوار 2024.