ما أبرز الأرقام القياسية التي حققها رونالدو خلال مسيرته؟

دوّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، الذي انفرد أمس الخميس بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضًا للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، اسمه في سجل الأرقام القياسية منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2002.

وفي ما يلي أبرز الأرقام القياسية الخاصة بالمهاجم البرتغالي في عالم الكرة المستديرة:

أفضل هداف في تاريخ المنتخبات: 120 هدفًا.

أفضل هداف في تاريخ كأس أوربا: 14 هدفًا.

أكثر عدد من الأهداف المسجلة في تاريخ دوري أبطال أوربا: 140 (باستثناء الدور التمهيدي).

أكثر عدد من الأهداف المسجلة في نسخة واحدة من دوري أبطال أوربا: 17 موسم 2013-2014.

أفضل هداف في تاريخ كأس العالم للأندية: 7 أهداف.

أفضل هداف في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني: 450 هدفًا.

اللاعب الوحيد الفائز بلقب الهداف في 3 من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2008) وإسبانيا (2011 و2014 و2015) وإيطاليا (2021).

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 10 نهائيات متتالية في المسابقات الدولية مع منتخب بلاده.

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 5 نسخ من كأس العالم.

اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفًا واحدًا على الأقل في 5 نسخ لكأس أوربا.

مشاركاته القياسية

أكثر لاعب خوضًا للمباريات في مسابقات الأندية الأوربية: 197 مباراة.

أكثر لاعب خوضًا للمباريات في مسابقة دوري أبطال أوربا: 183 مباراة.

أكثر لاعب خوضًا للمباريات مع المنتخب الوطني: 197 مباراة.

أكثر لاعب خوضًا لكأس أوربا: 5 (يتساوى مع الحارس الإسباني إيكر كاسياس الذي لم يلعب أي مباراة عامي 2000 و2016).

أكثر لاعب خوضًا للمباريات في كأس أوربا: 25 مباراة.

إنجازاته القياسية

اللاعب الوحيد الفائز بلقب أفضل لاعب في 3 من البطولات الخمس الكبرى: إنجلترا (2007 و2008)، إسبانيا (2012 و2013 و2014 و2016) إيطاليا (2019).

فاز بالكرة الذهبية 5 مرات (2008 و2013 و2014 و2016 و2017).