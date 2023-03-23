“يويفا” يفتح تحقيقا بحق برشلونة على خلفية فضيحة التحكيم

فتح الاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا” تحقيقًا بشأن “انتهاك محتمل للإطار القانوني” بحق نادي برشلونة الإسباني على خلفية فضيحة التحكيم، حسب ما أفاد الاتحاد القاري للعبة، اليوم الخميس.

واتُهم برشلونة الذي يتربع على عرش الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن غريمه التاريخي ومطارده ريال مدريد، وبعض قادته في 10 مارس/آذار الجاري من قبل السلطات الإسبانية بـ”الفساد” و”خيانة الأمانة” و”السجلات التجارية المزيفة” في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني الذي تتم ملاحقته أيضًا.

وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكتالوني كشخص معنوي، إضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.

وبعدما لجأت إليها سلطات الضرائب لاشتباهها بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، فتح الادعاء العام تحقيقًا أوليًا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب هذه المدفوعات المالية وإطارها.

ووفقًا للادعاء، دفع النادي الكتالوني ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني لكرة القدم بين عامي 1994 و2018.

وبدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة “داسنيل 95” التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني، وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.

برشلونة ينفي المخالفات

وحسب برشلونة الذي نفى حدوث أي مخالفات، حصلت شركة “داسنيل 95” على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم، لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.

وعلى المستوى الرياضي، لا يخاطر نادي برشلونة بشيء في إسبانيا، فالمخالفات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات تسقط بمرور الزمن، وفقًا لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس.

أما على المستوى الجنائي، فإن تورط الإداريين في النادي الكتالوني يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن من 6 أشهر إلى 4 سنوات.

ورد برشلونة على تلك المزاعم عبر بيان ذكر فيه أنه استعان بمستشار خارجي زوّد المسؤولين الفنيين في النادي بتقارير فيديو عن لاعبين شباب في أندية أخرى بإسبانيا.

وقال لابورتا مؤخرًا: “ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه المعلومات الآن، برشلونة في الماضي تعاقد مع خبير خارجي للحصول على تقارير عن لاعبين من درجات أقل في الدوري الإسباني ونصائح تحكيمية، وهي خدمة تعتمد عليها أندية إسبانية أخرى”.

وأضاف: “الأخبار مفاجئة، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن تنتشر الآن. أي تفسير مغرض يلمح إلى أشياء لا وجود لها سيواجه برد مناسب من النادي، وسندافع عن سمعة برشلونة ومصالحها“.