“ماذا أردت أن تسمع؟”.. زلاتان إبراهيموفيتش يفاجئ صحفيا سأله عن مونديال قطر (فيديو)

بالرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ما زال حدث استضافة دولة قطر للمونديال يثير “استفزاز” بعض الصحفيين والإعلاميين في أوربا.

وأراد أحد الصحفيين استغلال أول مؤتمر صحفي بعد عودة اللاعب زلاتان إبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي، ووجه سؤالًا مثيرًا للجدل للاعب معروف عنه أنه مثير للجدل أيضًا.

وسأل الصحفي النجم السويدي قائلًا “لقد زرت قطر خلال المونديال، ما رأيك في البلد والبطولة التي أقيمت هناك؟”.

فاجأه زلاتان بإجابة فريدة ومتهكمة على السؤال، وقال “رائعة، لقد كانت جيدة كما ينبغي، كنت هناك أنا وعائلتي لمدة يومين، وكان التنظيم رائعًا”.

وأشاد زلاتان بالتنظيم والتجربة والجمهور والطعام والانتقالات، وأعطى جميعها تقييمات 10 من 10، بحسب وصفه.

زلاتان إبراهيموفيتش يرد بكل قوة ويدافع عن مونديال قطر 2022 بعد محاولة صحفي سويدي التقليل منه بعنصرية :

" لقد ذهبت إلى هناك برفقة أسرتي وكان كل شيء رائعًا .. التنظيم 10 ، الخبرة 10 ، المباريات 10 .. هل كنت تريد سماع شيء آخر ؟ " . • رياكشنه بالنهاية 😂

pic.twitter.com/XS1136ISfs — Turki Alghamdi (@zlatan_gh) March 21, 2023

وبعد الانتهاء من الإجابة هز اللاعب الملقب بـ”السلطان” رأسه ساخرًا من الصحفي وباغته بالسؤال “ماذا كنت تريد أن تسمع؟ شيء آخر؟”.

كرر الصحفي السؤال بصيغة أخرى، لكن نجم نادي ميلان الإيطالي والمنتخب السويدي أكد على إجابته “كل شيء كان رائعًا”.

شخصية عظيمة

أثارت إجابة السلطان إعجاب العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من العرب، ووصفوا اللاعب بالشخصية العظيمة.

وأشاد الكاتب القطري حسن عبد الله الحمدي بإجابة اللاعب السويدي، واعتبر أن الصحفي حاول التقليل من قطر واستضافتها للمونديال.

السلطان #ابراهيموفيتش ردا على صحفي سويدي حاول التقليل من قطر واستضافتها للمونديال: كل شيء في #قطر2022 كان ١٠ من ١٠ https://t.co/HoT97CL0ah — حسن عبدالله المحمدي (@almohamedi1971) March 21, 2023

ووصف عبدالمجيد العبدلي تعبيرات وجه زلاتان بعد الإجابة على السؤال بـ”التحفة”، مؤكدًا أن الإجابة المختصرة أعجبته.

وعلق ستيفن يونس على تصريحات زلاتان وكتب “بشهادة الجميع أن كأس العالم في قطر كان الأفضل في التاريخ من كل النواحي”.

ب شهادة الجميع انو كأس العالم في قطر كان الافضل بالتاريخ من كل النواحي

والحلو بالاخير فازه ميسي 😍🙏🏻

شكرا يا رب 🙏🏻 https://t.co/oQTj6nQq58 — Steven Younus (@StevenYounus) March 21, 2023

وبفارق شاسع، اكتسح مونديال قطر (أقيم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول) الاستفتاء الجماهيري الإلكتروني الذي أجرته شبكة “بي بي سي” (BBC) البريطانية نهاية عام 2022 عن أفضل نسخة من كأس العالم لكرة القدم في القرن الـ21.

وفازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي على فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 3-3، وأصبح فيها النجم الفرنسي كيليان مبابي ثاني لاعب بعد السير جيف هيرست يسجل ثلاثية في نهائي المونديال.

قادح فاهم خبث الاعلام الغربي

زلاتان ابراهيموفيتش شخصية استثنائية

في كل شيء .. !! 😎 — ⏳أبوعزام 🇸🇦 (@abu33zam) March 22, 2023