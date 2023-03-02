مسلحون يطلقون النار على متجر لعائلة ميسي ويتركون رسالة تهديد له (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام محلية ورئيس بلدية روساريو الأرجنتينية أن شخصين على متن دراجة نارية أطلقا النار باتجاه متجر تمتلكه عائلة أنتونيلا روكوزو زوجة النجم ليونيل ميسي في البلدية الواقعة في محافظة سانتا فيه في وقت مبكر من صباح الخميس.

وعثر على رسالة تهديد مكتوبة بخط اليد موجهة لقائد المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات على مدخل المتجر.

وجاء في الرسالة “ميسي، نحن في انتظارك، لن ينفعك (بابلو) خافكين (رئيس البلدية)”.

🚨 Rosario narco: balacera y amenaza a la familia Messi ✋ 14 disparos contra el frente del súper de la familia de Antonella Roccuzzo. 🗣️ @lajeantonio @MarianoOliveros @CarlosStrione

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📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/PxkcOfUeSz — A24.com (@A24COM) March 2, 2023

وألقى خافكين باللوم على قوات الأمن للإخفاق في مكافحة الجريمة المنظمة، التي تفشت في المدينة الساحلية المهمة حيث تقوم عشرات السفن يوميًا بتحميل آلاف الأطنان من الحبوب.

وأبلغ خافكين الصحفيين في محيط المتجر الذي تعرض للهجوم “تحدثت (إلى عائلة روكوزو) ويشعرون بالقلق”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مظاريف رصاص فارغة على الرصيف حيث يقع المتجر، وأصابت واجهة المبنى 14 رصاصة وظل المحل مغلقًا صباح الخميس.