ثنائية فان دايك وصلاح تمنح ليفربول الفوز على ولفرهامبتون وتنعش آماله الأوربية (فيديو)

فاز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من المرحلة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز لينعش آماله في التأهل إلى البطولات الأوربية الموسم المقبل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وألغى الحكم هدفا لليفربول سجله داروين نونيز بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وافتتح فان دايك التسجيل عندما وضع كرة بضربة رأس باتجاه المرمى، لكن الحارس أنقذها لتذهب إلى جوتا الذي أعادها إلى المدافع الهولندي ليهز الشباك بضربة رأس في الدقيقة 73.

وبعد ذلك بأربع دقائق أضاف صلاح الهدف الثاني بعد تمريرة كوستاس تسيميكاس ليحقق ليفربول فوزه الثالث في آخر 4 مباريات بالدوري.

بهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات مع ليفربول، ليكرر هذا الإنجاز للموسم السادس على التوالي مع الفريق الأحمر.

وفي الموسم الحالي، أحرز صلاح 9 أهداف في الدوري الإنجليزي، و8 أهداف في دوري أبطال أوربا وهدفا وحيدا في بطولات كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة والدرع الخيرية.

وقفز ليفربول إلى المركز السادس وله 39 نقطة متقدما بفارق الأهداف على فولهام كما يملك مباراة مؤجلة، ومتأخرا بفارق 6 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع.

في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.