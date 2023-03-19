ثلاثية جديدة لهالاند في فوز سيتي 6-صفر على بيرنلي في كأس الاتحاد (فيديو)

حطم النرويجي إرلينغ هالاند حاجز 40 هدفًا في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بعدما أحرز ثلاثة أهداف، السبت، خلال الفوز 6-صفر على بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد تسجيل 5 أهداف أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوربا قبل أيام، واصل المهاجم النرويجي التألق، وهز شباك متصدر الدرجة الثانية في استاد الاتحاد.

وسجل هالاند (22 عامًا) هدفين في الدقيقتين 32 و35، وأكمل سادس ثلاثية من الأهداف في مباراة واحدة هذا الموسم عندما تابع كرة مرتدة وهز الشباك قبل مرور ساعة من اللعب.

ووصل هالاند بذلك إلى 42 هدفًا مع سيتي منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني في يونيو/حزيران الماضي.

وأحرز جوليان ألفاريز هدفين، كما سجل البديل كول بالمر هدفًا، ليصل سيتي إلى 13 هدفًا هذا الأسبوع ويبلغ الدور قبل النهائي.

ونجح ثلاثة لاعبين فقط في تسجيل عدد أكبر من الأهداف خلال موسم واحد، وهم المصري محمد صلاح الذي سجل 44 هدفًا مع ليفربول في موسم 2017-2018، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 42 هدفًا مع مانشستر يونايتد في موسم 2007-2008، والهولندي رود فان نيسلتروي الذي سجل 44 هدفًا مع مانشستر يونايتد في موسم 2002-2003.