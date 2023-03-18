مصر.. حكم يلغي هدفا بعد الاستعانة بهاتف مشجع (فيديو)

قرر حكم مباراة في دوري الدرجة الثانية المصري لكرة القدم إلغاء هدف بعد استعانته بهاتف محمول لأحد المشجعين.

ونظرًا لعدم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في دوري الدرجة الثانية المصري، لجأ محمد فاروق، حكم مباراة فريق “منتخب السويس” أمام ضيفه النصر، إلى هاتف محمول لأحد حضور المباراة للتأكد من صحة الهدف الثاني للنصر، الذي تعادل به في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

واعترض فريق “منتخب السويس” على الهدف بحجة وجود لمسة يد على اللاعب الذي أحرزه، لتتوقف المباراة ويلجأ بعدها الحكم إلى هاتف محمول لمراجعة اللعبة، فيتراجع الحكم بعدها عن قراره ويلغي الهدف.

واستؤنفت المباراة بعد تهدئة الأجواء، واحتسب الحكم 15 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع، وتمكن منتخب السويس من تسجيل هدفه الثالث لتنتهي المباراة 3-1 لأصحاب الأرض وسط اعتراضات من قبل النصر على واقعة إلغاء الهدف.

وأكد أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النصر أن ملعب السويس شهد واقعة هي الأولى من نوعها في كرة القدم في العالم، ومخالفة للوائح دوري الدرجة الثانية.

وأضاف الأحمر لرويترز “المباراة كانت تسير بشكل طبيعي ومنتخب السويس متقدم بهدفين لهدف ونجح حسام جلال في تسجيل هدف التعادل لفريق النصر لتصبح النتيجة 2-2. أطلق حكم المباراة محمد فاروق وهو من منطقة الإسكندرية صفارته لاحتساب الهدف واعترض الجهاز الفني لمنتخب السويس وتوقف اللعب 25 دقيقة واندلعت اشتباكات”.

وتابع “خرج الحكم من الملعب في حماية الشرطة، ولأول مرة في التاريخ يتأكد الحكم من صحة الهدف بمشاهدة هاتف محمول، ليعود للملعب ويعلن إلغاء الهدف، وهو أمر غير قانوني ومخالف للوائح دوري الدرجة الثانية تمامًا”.

نادي النصر القاهري عبر صفحته يعلن توقف مباراته أمام منتخب السويس بسبب إعتراض فريق منتخب السويس على لعبة الهدف الثاني.. والحكم يقوم بمراجعة فيديو اللقطة على هاتف أحد المتواجدين بما يخالف لوائح القسم الثاني pic.twitter.com/NTQJ7N7nDX — Yallakora (@Yallakoranow) March 17, 2023

وأوضح الأحمر أن النصر قرر استكمال المباراة لتجنب خصم نقاط أو التعرض لعقوبة في حال الانسحاب، لكنه شدد على أن النادي “سيتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بشأن الواقعة وسيتم تصعيد الأمر للاتحاد الدولي”.

وأكد مسؤولو النصر أنهم في انتظار قرارات لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثانية قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية بخلاف الاحتجاج الرسمي.