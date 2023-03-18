شباب بلوزداد يفوز على الزمالك بثنائية ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تأهل شباب بلوزداد الجزائري لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الزمالك المصري في الجولة الخامسة قبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق خلال الشوط الثاني.

وافتتح زكريا دراوي التسجيل للفريق الجزائري في الدقيقة 75، فيما تكفل الكاميروني ليونيل وامبا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بلوزداد إلى 9 نقاط، من 3 انتصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة، ويصعد برفقة الترجي المتصدر (10 نقاط) إلى دور الثمانية.

وستحدد مباراة الترجي وبلوزداد في الجولة الأخيرة للمجموعة بتونس، متصدر ووصيف تلك المجموعة بعدما ضمن الفريقان تأهلهما لدور الثمانية.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط، من 3 هزائم مقابل فوز وتعادل، ليظل قابعًا في ذيل الترتيب، بفارق نقطة خلف المريخ، صاحب المركز الثالث.

وستكون مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة بالقاهرة، بمثابة تحصيل حاصل بعدما ودعا المسابقة رسميًا.

وبذلك يصبح بلوزداد رابع المتأهلين لدور الثمانية بعد الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.