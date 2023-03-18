الهلال يتعادل مع صن داونز ويبقي على حظوظ الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أهدر الهلال السوداني ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة وتعادل 1-1 مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ليبقي على آمال الأهلي المصري في التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين، اليوم السبت، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات للبطولة بالتعادل السلبي. ثم تقدم صن داونز في الشوط الثاني بهدف عن طريق كوليسو موداو في الدقيقة 67 وبعدها بخمس دقائق أدرك محمد عبد الرحمن يوسف التعادل لأصحاب الأرض.

وكانت الفرصة سانحة أمام الهلال لخطف الفوز وبطاقة التأهل لكن طاهر الطاهر أهدر ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وضمن صن داونز تأهله لدور الثمانية من الجولة السابقة. ويتصدر ترتيب المجموعة برصيده 11 نقطة مقابل عشر نقاط للهلال في المركز الثاني ويأتي الأهلي في المركز الثالث بسبع نقاط ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب بدون رصيد.

ويستضيف الأهلي الهلال، فيما يلعب صن داونز مع القطن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وكان الأهلي اكتسح مضيفه القطن بأربعة أهداف دون أمس الجمعة.

وخسر الأهلي أمام الهلال في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وبالتالي يحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدف لكي يعبر إلى دور الثمانية، إذ سيتساوى الفريقان حينها برصيد عشر نقاط لكل منهما لكن الأهلي سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة، بينما يحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الأهلي ليعبر إلى الدور التالي من البطولة.