هدف غريب للترجي التونسي في مرمى المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

استغل محمد بن حمودة خطأ فادحًا من دفاع المريخ السوداني ليسجل هدفًا غريبًا للترجي التونسي في مرمى مضيفه بالمباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

واستغل بن حمودة عدم انتباه مدافع المريخ حمزة داوود للكرة بعد أن تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بن حمودة الكرة مباشرة في مرمى الفريق السوداني.

😲 هدف غريب يسكن شباك المريخ السوداني محمد بن حمودة يستغل الخطأ ويعلن عن أول أهداف الترجي#دوري_أبطال_أفريقيا | #الترجي_المريخ #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/27IxPBWgNc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2023

وتعادل البرازيلي باولو سيرجيو للمريخ في الدقيقة 90 من ركلة جزاء طرد الحكم على إثرها رائد بوشنيبة لاعب الترجي.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 ليرفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه شباب بلوزداد الجزائري، الذي يستضيف الزمالك المصري، متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، في وقت لاحق اليوم بالجولة نفسها.

وبات الترجي، الذي توج باللقب 4 مرات، ثالث المتأهلين للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، بعد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلتقي الترجي مع ضيفه شباب بلوزداد في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الزمالك، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة، مع ضيفه المريخ.