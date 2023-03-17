قرعة ربع النهائي.. مواجهات نارية وثأرية في دوري الأبطال والدوري الأوربي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دور أبطال أوربا لموسم 2022-2023، التي أجراها الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية وأخرى ثأرية.

ويصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بتشلسي الإنجليزي، وهي ذات المواجهة في ذات الدور العام الماضي، وكان اللقاء دراميًا، وفاز مدريد ذهابًا بنتيجة 3-1، وفي الإياب سجل تشلسي 3 أهداف، وقبل أن تنتهي المباراة بصعود الفريق الإنجليزي سجل رودريجو مهاجم مدريد هدفًا في الدقيقة 80، ثم جاء هدف آخر لبنزيما في الوقت الإضافي، ليصعد الملكي ويخرج تشلسي.

وأسفرت القرعة أيضا عن نهائي مبكر ومواجهة نارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وتشهد المباراة عودة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني للسيتي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ، وخلال المواجهات الـ6 السابقة في دوري الأبطال فاز كل فريق على الآخر 3 مرات.

ويواجه إنترميلان الإيطالي الفريق البرتغالي المتألق بنفيكا، ويواجه ميلان الإيطالي مواطنه متصدر الدوري نابولي الذي يقدم أداءات مميزة للغاية ويصل للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹 *FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023

وإذا تخطى ميلان عقبة نابولي فإنه قد يخوض مواجهة ديربي أمام إنتر ميلان، في حال فاز الأخير على بنفيكا، وهي مواجهة تعيد إلى الأذهان أمجاد الدوري الإيطالي في عصره الذهبي.

وحسب القرعة، فمن المقرر أن يلقتي في المربع الذهبي الفائز من مباراة ميلان ونابولي مع الفائز من مباراة إنتر ميلان وبنفيكا، على أن يتقابل الفائز من مباراة ريال مدريد وتشيلسي مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الصدام الذي يجمع بايرن ميونخ الفائز باللقب ست مرات من قبل، ومانشستر سيتي الذي يبحث عن لقبه الأول في البطولة القارية.

وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 11 و12 أبريل/ نيسان المقبل، وتقام مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر نفسه، على أن تستضيف إسطنبول المباراة النهائية في 10 يونيو/ حزيران.

الدوري الأوروبي

وأجرى اليويفا قرعة دور الثمانية من الدوري الأوربي، وهي بطولة اكتسبت زخمًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بعد مشاركة فرق كبرى فيها، مثل برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد ويوفنتوس في مواجهات من العيار الثقيل، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيليه الإسباني، ويواجه يوفنتوس الإيطالي نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

كما يواجه روما الإيطالي نادي فينوورد الهولندي، ويواجه بايرن ليفركوزن الألماني نادي سان جيلواز البلجيكي.

🚨⚽️ المواجهات المرتقبة في ربع نهائي الدوري الأوروبي أي مواجهة ستكون الأقوى؟ 🧐✍️#الدوري_الأوروبي#UELdraw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2023

وتقام جولة الذهاب لدور الثمانية في 13 أبريل/ نيسان القادم، تعقبها جولة الإياب يوم 20 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو/ أيار المقبل على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.