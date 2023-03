قرعة ربع النهائي.. مواجهات نارية وثأرية في دوري الأبطال والدوري الأوربي

أسفرت قرعة دور ربع النهائي من دور أبطال أوربا لموسم 2022-2023، التي أجراها الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية وأخرى ثأرية.

ويصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بتشلسي الإنجليزي، وهي ذات المواجهة في ذات الدور العام الماضي، وكان اللقاء دراميًا، وفاز مدريد ذهابًا بنتيجة 3-1، وفي الإياب سجل تشلسي 3 أهداف، وقبل أن تنتهي المباراة بصعود الفريق الإنجليزي سجل رودريجو مهاجم مدريد هدفًا في الدقيقة 80، ثم جاء هدف آخر لبنزيما في الوقت الإضافي، ليصعد الملكي ويخرج تشلسي.

وأسفرت القرعة أيضا عن نهائي مبكر ومواجهة نارية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وتشهد المباراة عودة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدرب الفني للسيتي لمواجهة فريقه السابق بايرن ميونخ، وخلال المواجهات الـ6 السابقة في دوري الأبطال فاز كل فريق على الآخر 3 مرات.

ويواجه إنترميلان الإيطالي الفريق البرتغالي المتألق بنفيكا، ويواجه ميلان الإيطالي مواطنه متصدر الدوري نابولي الذي يقدم أداءات مميزة للغاية ويصل للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023