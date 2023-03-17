الأهلي المصري يفوز برباعية نظيفة على القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

تمسك الأهلي المصري بآماله في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، عقب فوزه 4-صفر على مضيفه القطن الكاميروني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وصنع الجنوب أفريقي بيرسي تاو 3 أهداف لمحمود عبد المنعم (كهربا)، قبل أن يسجل الهدف الرابع من تسديدة صاروخية.

وأحرز كهربا الأهداف الثلاثة الأولى للأهلي في الدقائق 23 و29 و51 على الترتيب، فيما اختتم تاو الرباعية في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي خسر 2-5 من مضيفه الجنوب أفريقي ماميلودي صن داونز في الجولة الماضية، إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثاني.

ويستضيف الهلال صن داونز، غدًا السبت، في الجولة نفسها.

وضمن صن داونز، المتصدر برصيد 10 نقاط، التأهل إلى دور الثمانية من البطولة مع الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي.

في المقابل، بقي القطن، الذي ودع المسابقة رسميًا منذ الجولة الماضية، قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الخمسة بالمجموعة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة أخرى بين صن داونز وضيفه القطن.