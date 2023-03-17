أحدهما من منتصف الملعب.. هدفان مميزان في بطولتي الدوري الأوربي ودوري المؤتمر (فيديو)

شهدت بطولتا الدوري الأوربي والمؤتمر الأوربي لكرة القدم، أمس الخميس، هدفين مميزين أشاد بهما الجمهور، أحدهما في الملاعب التركية والآخر في ملعب متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال.

واستضاف نادي أرسنال، فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في إياب دور ثمن النهائي في الدوري الأوربي، ليخطف لاعب الفريق الضيف بيدرو جونسالفيس الأنظار، بهدف رائع من منتصف الملعب.

وفاجأ بيدرو حارس أرسنال آرون رامسديل بتسديدة قوية ومتقنة من منتصف الملعب وجدت طريقها إلى الشباك.

ذكاء في الرؤية وسرعة في اتخاذ القرار 😯 شاهد هدف بيدرو العابر للقارات في شباك آرسنال 🚀#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/FjF1H6Yiyy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 16, 2023

وبهذا الهدف تعادل الفريقان، لتسير المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الفريقين أيضا في مباراة الذهاب 2-2، وتلجأ إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها الفريق البرتغالي بنتيجة 5-3، ليتأهل للدور المقبل.

ووضع الحساب الرسمي للاتحاد الأوربي لكرة القدم، الهدف على رأس قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الأسبوع، كما تغنى بدقة التسديدة وجمال الهدف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وفي سياق متصل، سجل مهاجم سيفاس سبور التركي، أردوغان يشيليورت، هدفا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في المواجهة التي استضاف فيها نادي فيورنتينا الإيطالي، في إياب دور الـ16 بدوري المؤتمر الأوربي.

وافتتح يشيليورت التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، بعدما انطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ثم هيأها لنفسه بطريقة مميزة ليسددها مباشرة باتجاه المرمى بصاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء.

ورغم هدف اللاعب الجميل، فإن سيفاس سبور خسر المباراة بنتيجة 4-1، بعد هزيمة الذهاب أيضا بهدف دون مقابل، ليخرج من البطولة الأوربية.

ومن المقرر أن تجري الجمعة، قرعة دور ربع النهائي في بطولات دوري أبطال أوربا والدوري الأوربي والمؤتمر، بعد اكتمال نصاب الأندية التي تأهلت من دور الـ16 في مختلف البطولات الأوربية.