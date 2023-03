أحدهما من منتصف الملعب.. هدفان مميزان في بطولتي الدوري الأوربي ودوري المؤتمر (فيديو)

شهدت بطولتا الدوري الأوربي والمؤتمر الأوربي لكرة القدم، أمس الخميس، هدفين مميزين أشاد بهما الجمهور، أحدهما في الملاعب التركية والآخر في ملعب متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال.

واستضاف نادي أرسنال، فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في إياب دور ثمن النهائي في الدوري الأوربي، ليخطف لاعب الفريق الضيف بيدرو جونسالفيس الأنظار، بهدف رائع من منتصف الملعب.

وفاجأ بيدرو حارس أرسنال آرون رامسديل بتسديدة قوية ومتقنة من منتصف الملعب وجدت طريقها إلى الشباك.

وبهذا الهدف تعادل الفريقان، لتسير المباراة إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الفريقين أيضا في مباراة الذهاب 2-2، وتلجأ إلى ركلات الترجيح، التي فاز فيها الفريق البرتغالي بنتيجة 5-3، ليتأهل للدور المقبل.

ووضع الحساب الرسمي للاتحاد الأوربي لكرة القدم، الهدف على رأس قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الأسبوع، كما تغنى بدقة التسديدة وجمال الهدف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

⚽️ Four amazing #UEL goals but which is your favourite? 🗳️@Heineken || #UELGOTW

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2023