غوارديولا: أنا فاشل وسأظل فاشلا بسبب جوليا روبرتس (فيديو)

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يشعر دائمًا بالـ”فشل”، وإنه سيظل يشعر بهذا الأمر حتى إذا توج بدوري أبطال أوربا، موضحًا أن السبب في هذا الشعور هو الممثلة جوليا روبرتس.

ورد غوارديولا على سؤال للصحفيين عن توقعاته بشأن رفع الكأس هذا الموسم قائلًا إن لديه 3 رموز في حياته: (لاعب كرة السلة السابق) مايكل جوردان و(لاعب الغولف) تايغر وودز و(الممثلة) جوليا روبرتس.

وأضاف “جوليا روبرتس جاءت إلى إنجلترا قبل بضع سنوات في الفترة التي لم يكن فيها مانشستر يونايتد جيدًا، وكنا أفضل، وجاءت إلى مانشستر يونايتد، ولم تأت لرؤيتنا. حتى لو فزت، لا يمكن تعويض عدم حضور جوليا روبرتس لرؤيتنا”.

وفاز غوارديولا بتسعة ألقاب كبيرة في مانشستر سيتي، لكن النجاح الأوربي لا يزال بعيدًا عن المدرب الإسباني.

واقترب غوارديولا من الفوز باللقب الأوربي مع مانشستر سيتي في نهائي 2021، لكنه خسر 1-صفر أمام تشلسي.

وكان مانشستر يونايتد سريعًا في تذكير غوارديولا بزيارة جوليا روبرتس لملعب أولد ترافورد في عام 2016.

ونشر مانشستر يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي صور زيارة الممثلة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

نعود بالزمن قليلًا لنتذكر تلك الزيارة المميزة من جوليا روبيرتس لأولد ترافورد ❤😏 فرحتها غير! 😍#يونايتد pic.twitter.com/aN5TjY1pgP — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 15, 2023

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في المباراة التي تزامنت مع الزيارة وتعادل بهدف لمثله مع وستهام، والتقت جوليا روبرتس وأبناؤها مع لاعبين من الفريق عقب المباراة.