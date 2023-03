بأقدام بنزيما.. ريال مدريد يهزم ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوربا (فيديو)

لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما جدد تفوقه على ضيفه ليفربول الإنجليزي وهزمه بهدفٍ دون رد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية الأغلى.

ودخل الريال أرض سانتياغو برنابيو، أمس، بخطى واثقة معوّلًا على النتيجة الكبيرة التي حققها ذهابًا في أنفيلد روود عندما فاز بخمسة أهداف لهدفين، وهو ما أعطى كتيبة كارلو أنشيلوتي أريحية كبيرة في إدارة مجريات اللعب وأجبر خصمه على عدم الاندفاع بكثافة للهجوم لعدم تلقي هدف يُصعب مهمة التدارك أكثر وأكثر.

ورغم حاجة ليفربول أكثر للتسجيل إلا أن الريال كان صاحب الرغبة الأكبر في زيارة الشباك، وكاد أن يتقدم بالنتيجة لولا أن العارضة الأفقية تصدت لكرة قوية سددها إدواردو كافامينغا من خارج حدود الجزاء، أتبعها الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بتصويبة أخرى علت مرمى “الريدز” قليلًا.

