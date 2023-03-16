بأقدام بنزيما.. ريال مدريد يهزم ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوربا (فيديو)

لحق ريال مدريد الإسباني بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم، بعدما جدد تفوقه على ضيفه ليفربول الإنجليزي وهزمه بهدفٍ دون رد في إياب دور الـ16 من المسابقة القارية الأغلى.

ودخل الريال أرض سانتياغو برنابيو، أمس، بخطى واثقة معوّلًا على النتيجة الكبيرة التي حققها ذهابًا في أنفيلد روود عندما فاز بخمسة أهداف لهدفين، وهو ما أعطى كتيبة كارلو أنشيلوتي أريحية كبيرة في إدارة مجريات اللعب وأجبر خصمه على عدم الاندفاع بكثافة للهجوم لعدم تلقي هدف يُصعب مهمة التدارك أكثر وأكثر.

ورغم حاجة ليفربول أكثر للتسجيل إلا أن الريال كان صاحب الرغبة الأكبر في زيارة الشباك، وكاد أن يتقدم بالنتيجة لولا أن العارضة الأفقية تصدت لكرة قوية سددها إدواردو كافامينغا من خارج حدود الجزاء، أتبعها الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش بتصويبة أخرى علت مرمى “الريدز” قليلًا.

وفي الشوط الثاني واصل الريال تنظيم صفوفه في وقت عجز فيه ليفربول عن إيجاد أية حلول لاختراق دفاعات “الملكي” سوى في مناسبة وحيدة فشل محمد صلاح في التعامل معها بالشكل المطلوب.

وشيئًا فشيئًا، بدأ اليأس يتسلل لقلوب لاعبي ليفربول ويضعف أملهم في تحقيق الريمونتادا، قبل أن يُنهي الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل كريم بنزيما كل شيء ويتقمص دور البطولة بتسجيله هدف الريال الوحيد في الدقيقة 78.

لم يحتفل بنزيمة بالهدف بسبب معاناته من اصطدام خلال تسجيله الهدف ليقرر أنشيلوتي استبداله على الفور، خوفًا من تفاقم إصابته قبل لقاء برشلونة المنتظر.

ورغم تقدمه في النتيجة، واصل الريال نشاطه الهجومي، وطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما لمست الكرة يد كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول داخل منطقة جزاء الفريق الإنجليزي، لكن حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب، قبل أن يطلق صافرة النهاية.

وواصل بنزيما هز شباك ليفربول للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الفريق الإنجليزي خلال لقاء الذهاب، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 3 أهداف.

وجاء فوز الريال على منافسه الإنجليزي بأقل مجهود، في ظل عدم رغبة لاعبيه في الإفراط في الجهد خشية تعرضهم للإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإسباني.

رسمياً | الأندية المتأهله إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا . pic.twitter.com/zucceuXYd1 — EPL World (@EPLworld) March 15, 2023

بدوره، تأهّل فريق نابولي الإيطالي لربع نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على اينترآخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد. وكان النادي الإيطالي قد حقق الفوز ذهابًا بألمانيا بهدفين دون رد، فيما ودّع فرانكفورت المسابقة.

وستسحب قرعة الدور ربع النهائي، غدًا الجمعة، بمشاركة الأندية المتأهلة، وهي ريال مدريد (حامل اللقب) وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، والثلاثي الإيطالي إنتر ميلان ونابولي وميلان، وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.