مباراة تدخل تاريخ كرة القدم بعد احتساب 42 دقيقة وقتا بدلا من الضائع (شاهد)

بعد عاصفة قوية ضربت أرض الملعب واحتجاجات من لاعبي الفريقين، شهدت مباراة في الدوري البوليفي لكرة القدم احتساب الحكم 42 دقيقة وقتًا بدلًا من الضائع، في واحدة من أغرب الوقائع في تاريخ اللعبة.

وحقق أتلتيكو بالمافلور فوزًا مثيرًا على ضيفه بلومينغ بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة للدوري البوليفي.

وانطلقت المباراة بشكل عادي واستمرت حتى الدقيقة الـ86، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم بالمافلور بهدفين دون رد، قبل أن يقرر الحكم الاستعانة بتقنية “فار” لمعاينة هدف تقليص النتيجة لمصلحة بلومينغ، لكن النقاش طال بينه وبين حكام غرفة الفيديو عشر دقائق كاملة.

وقرر الحكم، بعد أن سبّب إعصار قوي توقفات عديدة للمباراة، إضافة نصف ساعة كاملة إلى الوقت بدل الضائع، ليعادل نادي بلومينغ النتيجة عند الدقيقة الـ90 +24.

وهنا اعتقد اللاعبون أنها ستكون دقائقهم الأخيرة على أرضية الميدان، لكن الحكم طرد لاعبَين من بلومينغ، وأضاف وقتًا آخر، ليبلغ إجمالي الدقائق الإضافية للمباراة 42 دقيقة.

وعقب انتهاء المباراة، وجّه نادي بلومينغ -عبر حسابه الرسمي على تويتر- نقدًا لاذعًا إلى حكم المباراة، معبّرًا عن غضبه مما جرى.

¡Final del 𝟯𝗲𝗿 𝗧𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼! ⏱️ Bochornoso arbitraje, quienes otra vez fueron protagonistas del partido exponiendo a los jugadores a posibles lesiones, dando una excesiva adición y perjudicando por completo el resultado que nuestros jugadores lograron con mucho merecimiento. pic.twitter.com/xFOHJ51U3k — Club Blooming (@BloomingOficial) March 14, 2023

وكتب النادي “التحكيم السيئ كان بطلًا للمباراة مرة أخرى، فقد عرّض اللاعبين لإصابات محتملة، واحتسب وقتًا بدلًا من الضائع بطريقة مفرطة”.

وأضاف “لقد ألحق بفريقنا الضرر، إذ كان لاعبونا يستحقون نتيجة أفضل”. كما رأى أن “التحكيم نقطة سوداء عطّلت كرة القدم في بوليفيا، وأثّرت سلبًا في تطورها”.

#RTPDeportes

⚽ Insólito partido entre Palmaflor vs Blooming pic.twitter.com/aNCwv1e8EE — RTP Bolivia (@rtp_bolivia) March 14, 2023