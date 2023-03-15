الفيفا يحسم نظامي مونديال 2026 وكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 12 مجموعة تضم كل واحدة أربعة منتخبات.

وكان المقترح في البداية توزيع المنتخبات على 16 مجموعة، على أن تتكون كل مجموعة من 3 فرق، ليصبح عدد مباريات البطولة 80 مباراة، ولكن تم رفض المقترح بسبب مخاوف من حدوث تواطؤ.

وقال الفيفا في بيان “هذه الصيغة تقلل خطر التواطؤ، وتضمن خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل، كما توفر وقت راحة متوازن بين الفرق المنافسة”.

وستكون هذه النسخة، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأولى من البطولة التي يشارك فيها 48 فريقا، وسيقام النهائي في 19 يوليو/تموز من ذلك العام.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بالإضافة لأفضل ثمانية منتخبات حصلت على المركز الثالث إلى دور 32. وفي السابق، كان أول فريقين فقط يتأهلان عن كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

وسيبلغ عدد مباريات البطولة 104 مباريات. ونتيجة وجود دور إضافي، سيكون المنتخب الفائز بالكأس قد لعب ثماني مباريات بدلا من سبع مثلما كان يحدث في البطولات السابقة.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في قطر 64 مباراة على مدار 29 يوما.

وكانت نسخة 1998 هي الأولى التي تقام بمشاركة 32 فريقا موزعة على ثماني مجموعات، وكان البطل ووصيفه يلعبان سبع مباريات.

FIFA Council approves international match calendars 🗞️👉 https://t.co/KyrTVnrNxh pic.twitter.com/FIL05feiZT — FIFA Media (@fifamedia) March 14, 2023

بطولة الأندية

وقال الفيفا إن كأس العالم للأندية ستقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقا بدءا من يونيو/حزيران 2025.

وستتمكن الأندية أبطال القارة بين عامي 2021 و2024 من المشاركة في كأس العالم للأندية، مما يعني أن تشلسي وريال مدريد والأهلي المصري والوداد المغربي تأهلت للمشاركة في البطولة.

وفاز ريال مدريد بالنسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في المغرب، وستكون نسخة 2023 هي الأخيرة لكأس العالم للأندية بصورتها الحالية.