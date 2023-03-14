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سالم مروان.. السعودية تودّع حارس منتخبها السابق بعد 32 عاما من حادث مأساوي

وفاة الحارس السابق للمنتخب السعودي سالم مروان
وفاة الحارس السابق للمنتخب السعودي سالم مروان (منصات التواصل)
14/3/2023-|آخر تحديث: 14/3/202312:31 PM (مكة المكرمة)

تصدر اسم اللاعب السابق سالم مروان -نجم المنتخب السعودي الأول ونادي النصر- منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية عقب إعلان وفاته مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبدأ مروان مسيرته الكروية مع النصر عام 1972 واستمر معه حتى اعتزل عام 1991 بعد إصابته بشلل رباعي نتيجة حادث سير، ليبقى أسيرًا للفراش حتى وفاته.

ونشر نادي النصر السعودي، بيانا رسميا ينعى فيه مروان، عبّر فيه مجلس الإدارة عن بالغ حزنه ومواساته في وفاة النجم السابق للنادي.

ونعى رئيس نادي النصر مسلي آل عمر، سالم مروان، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر “نسألك اللهم الرحمة والمغفرة لسالم مروان، اللهم تجاوز عنه والطف به يا أرحم الراحمين، تعازينا للأسرة الرياضية في وفاة أسطورة الحراسة السعودية”.

وحصد مروان 9 ألقاب مختلفة رفقة نادي النصر السعودي، ويرى كثيرون أنه كان من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية، وأنه من القلائل الذين تركوا بصمة في حراسة المرمى السعودية.

كما اشتهر مروان بصد الركلات الترجيحية. وبعد وفاته تداول عدد من النشطاء السعوديين مقاطع مصورة لمروان وهو يتصدّى لركلات ترجيحية صعبة ومصيرية.

وكان اللاعب الدولي سالم مروان، قد اعتزل كرة القدم في 1991 إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارته في أثناء عودته إلى الرياض من مكة المكرّمة، وإصابته بشلل رباعي أفقده الحركة طوال 32 عامًا.

وأُصيب سالم مروان؛ الشهر الماضي، بوعكة صحية حادّة نُقِل على أثرها إلى العناية المركّزة بمستشفى الملك سلمان بالعاصمة الرياض، وظل في تلك العناية حتى إعلان وفاته مساء أمس وسط موجة حزن سادت المنصات السعودية.

المصدر : الألمانية + صحف سعودية + مواقع التواصل