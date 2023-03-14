سالم مروان.. السعودية تودّع حارس منتخبها السابق بعد 32 عاما من حادث مأساوي

تصدر اسم اللاعب السابق سالم مروان -نجم المنتخب السعودي الأول ونادي النصر- منصات التواصل ومحرك بحث غوغل في السعودية عقب إعلان وفاته مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 64 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبدأ مروان مسيرته الكروية مع النصر عام 1972 واستمر معه حتى اعتزل عام 1991 بعد إصابته بشلل رباعي نتيجة حادث سير، ليبقى أسيرًا للفراش حتى وفاته.

ونشر نادي النصر السعودي، بيانا رسميا ينعى فيه مروان، عبّر فيه مجلس الإدارة عن بالغ حزنه ومواساته في وفاة النجم السابق للنادي.

ببالغ الأسى والحزن، مجلس إدارة نادي النصر يقدم التعازي والمواساة في وفاة لاعب النصر السابق الكابتن سالم مروان .

وسيصلى على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر .

تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته .#سالم_مروان_في_ذمة_الله pic.twitter.com/JXjLDKf13a — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 13, 2023

ونعى رئيس نادي النصر مسلي آل عمر، سالم مروان، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر “نسألك اللهم الرحمة والمغفرة لسالم مروان، اللهم تجاوز عنه والطف به يا أرحم الراحمين، تعازينا للأسرة الرياضية في وفاة أسطورة الحراسة السعودية”.

نسألك اللهم الرحمة والمغفرة لسالم مروان، اللهم تجاوز عنه والطف به يا أرحم الراحمين. تعازينا للأسرة الرياضية في وفاة اسطورة الحراسة السعودية. #سالم_مروان_في_ذمة_الله pic.twitter.com/0x7GsN2Mg0 — مسلّي آل معمر (@musalli9) March 13, 2023

وحصد مروان 9 ألقاب مختلفة رفقة نادي النصر السعودي، ويرى كثيرون أنه كان من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية، وأنه من القلائل الذين تركوا بصمة في حراسة المرمى السعودية.

كما اشتهر مروان بصد الركلات الترجيحية. وبعد وفاته تداول عدد من النشطاء السعوديين مقاطع مصورة لمروان وهو يتصدّى لركلات ترجيحية صعبة ومصيرية.

وكان اللاعب الدولي سالم مروان، قد اعتزل كرة القدم في 1991 إثر حادث سير أدى إلى انقلاب سيارته في أثناء عودته إلى الرياض من مكة المكرّمة، وإصابته بشلل رباعي أفقده الحركة طوال 32 عامًا.

وأُصيب سالم مروان؛ الشهر الماضي، بوعكة صحية حادّة نُقِل على أثرها إلى العناية المركّزة بمستشفى الملك سلمان بالعاصمة الرياض، وظل في تلك العناية حتى إعلان وفاته مساء أمس وسط موجة حزن سادت المنصات السعودية.

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غادر مرتين ..

في المرة الأولى غادر الملاعب بسبب حادث أليم في عام 1411هـ سبب له شلل رباعي وهو قادم من مكه بعد أداء العمرة؛

واليوم يغادر الحياة في ذمة الله..

#سالم_مروان_في_ذمه_الله — مـزكـرت (@MZKRT1) March 13, 2023

رحم الله الكابتن القدير..#سالم_مروان ..

الذي خدم الكرة السعودية..

وخدم المنتخب السعودي ..

في كثير من المحافل ..

اللهم اجعل ماأصابه تكفيراً للذنوب..

اللهم عوضه جنة عرضها ..

السماوات والأرض ..

" إنا لله وإنا إليه راجعون" ..

#سالم_مروان_في_ذمة_الله pic.twitter.com/GxmI69U47m — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) March 13, 2023

#سالم_مروان_في_ذمه_الله

"يا مال الجنة ، يابو عبدالرحمن" رحلت بعد صبر سنين طويلة على الابتلاء ، سيفتقدك جميع من في مستشفى النقاهة ويفقدون إبتسامتك وروحك المرحة.

أسأل الله أن يغفر لك ويرحمك وأن يجمعك وأبنك عبدالرحمن في جنات النعيم.🤲 pic.twitter.com/i7OvgssAMz — ؏ـبدﷲ الشعيل (@abdullah_HSS_) March 14, 2023