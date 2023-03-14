احتفاء واسع بإعلان تشلسي تنظيم إفطار جماعي في رمضان للمرة الأولى (فيديو)

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تنظيم إفطار جماعي مفتوح في ملعبه “ستامفورد بريدج” خلال شهر رمضان المبارك، وسط احتفاء واسع من الجماهير المسلمة في العالم.

وقال تشلسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن النادي سيستضيف إفطارًا مفتوحًا على ستامفورد بريدج، يوم الأحد 26 مارس/آذار الجاري، الذي يُتوقع أن يكون يوم الرابع من رمضان.

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الاثنين، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

We're excited to announce that we are hosting an Open Iftar in partnership with the @RamadanTent Project! ☪️ We'll be the first PL club to ever host an Iftar at their stadium and we look forward to welcoming our local Muslim community.#GamesForEquality — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 13, 2023

ويضم فريق تشلسي عددًا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

وكتب النادي معلقًا على الفيديو “يسعدنا أن نعلن أننا نستضيف إفطارًا مفتوحًا بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية، وسنكون أول نادٍ يستضيف إفطارًا على ملعبه، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمعنا المسلم المحلي”.

ومشروع (الخيمة الرمضانية) مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، أُسِّست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

وعبّر مدافع تشلسي ويسلي فوفانا عن سعادته بخطوة ناديه الأولى في البريميرليغ، قائلًا في تغريدة على حسابه الشخصي “هذا فريقي، فخور جدًّا لكوني جزءًا منه”.

That's my club 😍 ! So proud to be part of it 🤲🏾💙 https://t.co/IppKMkgWZO — LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) March 13, 2023

أما المحامي جيك كوين، فغرّد “هذا حقًّا رائع، إفطار مفتوح في ستامفورد بريدج خلال شهر رمضان”.

وجاء التفاعل الأكبر من المشجعين العرب الذين أبدوا سعادتهم بمثل هذه الخطوة من فريق إنجليزي، كما عبّر عشاق تشلسي منهم عن فخرهم الكبير بفريقهم الذي يُعَد أول نادٍ يبدأ بهذه المبادرة في البريميرليغ.

النادي الاعظم بالتاريخ فخر لندن وفخر انجلترا 💙💙💙

اعشقك يا تشلسي والله اعشقك https://t.co/P1gLGs6wOL — Nasser 👷🏼‍♂️ (@i_n9r9r) March 13, 2023

انا فخور اني بشجع تشلسي والله 💙💙💙 https://t.co/e2rgXQEFuD — Elshazly Callejon (@muhamedhaliim) March 13, 2023

يا سلام يا تشلسي اقسم ب الله حب عظيم ل ها النادي 🥺💙💙💙💙💙💙💙💙 https://t.co/j8EXbfKrQC — Y E E Z D.JT26 (@Yaazed1818) March 13, 2023

وكانت أندية إنجليزية قد شاركت سابقًا في مناسبات للمسلمين، مثل نادي بلاكبيرن روفرز، عندما احتضن ملعبه (إيوود بارك) صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية العام الماضي، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers. This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

ونُقلت ملكية تشلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى تود بويلي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بعد عقوبات وقعتها بريطانيا على أبراموفيتش.

وتعرّض تشلسي لحالة من الارتباك بعد اندلاع الحرب مباشرة، إذ وقّعت الحكومة البريطانية عقوبات على مالك النادي بسبب صلته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولذلك كان البيع أمرًا لا مفر منه بمجرد تجميد أصول الملياردير الروسي.