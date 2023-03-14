رياضة|بريطانيا

احتفاء واسع بإعلان تشلسي تنظيم إفطار جماعي في رمضان للمرة الأولى (فيديو)

14/3/2023

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تنظيم إفطار جماعي مفتوح في ملعبه “ستامفورد بريدج” خلال شهر رمضان المبارك، وسط احتفاء واسع من الجماهير المسلمة في العالم.

وقال تشلسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن النادي سيستضيف إفطارًا مفتوحًا على ستامفورد بريدج، يوم الأحد 26 مارس/آذار الجاري، الذي يُتوقع أن يكون يوم الرابع من رمضان.

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، أمس الاثنين، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

ويضم فريق تشلسي عددًا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم المغربي حكيم زياش والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

وكتب النادي معلقًا على الفيديو “يسعدنا أن نعلن أننا نستضيف إفطارًا مفتوحًا بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية، وسنكون أول نادٍ يستضيف إفطارًا على ملعبه، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمعنا المسلم المحلي”.

ومشروع (الخيمة الرمضانية) مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، أُسِّست في عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.

وعبّر مدافع تشلسي ويسلي فوفانا عن سعادته بخطوة ناديه الأولى في البريميرليغ، قائلًا في تغريدة على حسابه الشخصي “هذا فريقي، فخور جدًّا لكوني جزءًا منه”.

أما المحامي جيك كوين، فغرّد “هذا حقًّا رائع، إفطار مفتوح في ستامفورد بريدج خلال شهر رمضان”.

وجاء التفاعل الأكبر من المشجعين العرب الذين أبدوا سعادتهم بمثل هذه الخطوة من فريق إنجليزي، كما عبّر عشاق تشلسي منهم عن فخرهم الكبير بفريقهم الذي يُعَد أول نادٍ يبدأ بهذه المبادرة في البريميرليغ.

 

وكانت أندية إنجليزية قد شاركت سابقًا في مناسبات للمسلمين، مثل نادي بلاكبيرن روفرز، عندما احتضن ملعبه (إيوود بارك) صلاة عيد الفطر للمسلمين الموجودين في المدينة البريطانية العام الماضي، ليكون أول نادي كرة قدم في إنجلترا يفتح أبواب ملعبه لتأدية هذه الفريضة.

ونُقلت ملكية تشلسي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش إلى تود بويلي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، بعد عقوبات وقعتها بريطانيا على أبراموفيتش.

وتعرّض تشلسي لحالة من الارتباك بعد اندلاع الحرب مباشرة، إذ وقّعت الحكومة البريطانية عقوبات على مالك النادي بسبب صلته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولذلك كان البيع أمرًا لا مفر منه بمجرد تجميد أصول الملياردير الروسي.

المصدر : خدمة سند