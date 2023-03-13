هدف مذهل على طريقة “رابونا” في الدوري البرتغالي.. هل يستحق جائزة بوشكاش؟ (فيديو)

خطف مهاجم سبورتينغ لشبونة، نونو سانتوس، الأنظار في الدوري البرتغالي لكرة القدم، عقب تسجيله هدفا مذهلا على طريقة “رابونا” في مباراة فريقه أمس الأحد، ضد ضيفه بوافيستا.

وافتتح سانتوس التسجيل لفريقه في الدقيقة 17، بهدف جميل أحرزه بعد تسديدة غير متوقعة تجاوزت مدافعي الفريق المنافس وحارس المرمى.

و”رابونا” هي حركة استعراضية في كرة القدم، يسدد فيها اللاعب الكرة بإحدى قدميه بطريقة مباغتة من خلف قدم الارتكاز الأخرى في توقيت واتجاه غير متوقعين؛ مما يصعب التصدي لها.

وتغنى الحساب الرسمي لسبورتينغ لشبونة على موقع تويتر، بهدف مهاجمه البرتغالي، ونشر مقطع فيديو للهدف من أرضية الملعب، معلقا عليه “هل سمعت باللوحة الفنية؟ هذه واحدة من سانتوس، والهدف جاهز للعرض في المتحف”.

#AdminCamSCP | Já ouviram falar em obra de arte? 🖼️ A de @nunomsantos11 está pronta a ser exposta no Museu ✨ QUE GOLAÇO! 📺 Acompanha o jogo de hoje na @SPORTTVPortugal #SCPBFC | 1-0 | #LigaPortugal #DiaDeSporting pic.twitter.com/038mLgCnTP — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) March 12, 2023

أما الدوري البرتغالي فتساءل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “هل يستحق الهدف جائزة بوشكاش؟”، وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل هدف في العام.

ومهّد هدف سانتوس الطريق لفوز مريح لفريقه في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز لشبونة بثلاثية نظيفة.