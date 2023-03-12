نقل الحارس المغربي بونو إلى المستشفى.. وفريقه يكشف تفاصيل الإصابة
قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية نُقل إلى مستشفى، لكنه في حالة مستقرة بعد إصابته في مواجهة ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.
واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس في الدقيقة 32 ليخرج على حمالة طبية.
GET WELL SOON BONO ❤️❤️🙏🙏 pic.twitter.com/jQlNnpbSnV
— NA. (@footballholic05) March 12, 2023
ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عامًا، ونُقل إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات كإجراء احترازي.
وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار، لكنه في حالة مستقرة.
El estadio ovaciona a Bono mostrándole su apoyo ❤️ #CompartimosAfición #SevillaAlmería #LaLiga #VamosMiSevilla #SevillaFC pic.twitter.com/mrYnfq7V73
— La Colina de Nervión (@ColinaDeNervion) March 12, 2023
وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلًا من بونو الذي أسهم في بلوغ المغرب قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
وقلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.
ولم تعرف درجة إصابة بونو الذي كان من المقرر أن يشارك في المباراتين الوديتين للمنتخب المغربي أمام البرازيل وبيرو في ملعب طنجة وواندا ميتروبوليتانو في مدريد 25 و28 من شهر مارس/آذار الجاري.