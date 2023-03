نقل الحارس المغربي بونو إلى المستشفى.. وفريقه يكشف تفاصيل الإصابة

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية نُقل إلى مستشفى، لكنه في حالة مستقرة بعد إصابته في مواجهة ألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

واصطدم بونو بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس في الدقيقة 32 ليخرج على حمالة طبية.

GET WELL SOON BONO ❤️❤️🙏🙏 pic.twitter.com/jQlNnpbSnV

— NA. (@footballholic05) March 12, 2023