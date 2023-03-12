أرسنال يفوز بثلاثية نظيفة على فولهام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)

واصل أرسنال التحليق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز 3-صفر على مضيفه فولهام، في الديربي اللندني، الذي جرى بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الأول، حيث افتتح غابرييل ماجاليس التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم سجل مارتن أوديغارد الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وجاءت الأهداف الثلاثة من صنع البلجيكي لياندرو تروسار، الذي انضم لأرسنال في يناير/كانون الثاني.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه الـ21 في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي، إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

في المقابل، توقف رصيد فولهام، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وأصبح أرسنال أول فريق يحقق 5 انتصارات متتالية في مباريات قمة لندنية خارج أرضه دون أن تهتز شباكه.