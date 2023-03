غيرارد لصلاح: حاليا أنت لاعبي المفضل والرجل الوحيد الذي يحبه ابني أكثر مني (فيديو)

أبدى أسطورة ليفربول السابق ستيفن غيرارد إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال لقاء جمع بينهما، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك نجله “ليو”.

ونشر الحساب الرسمي لقناة ليفربول على موقع تويتر، ليلة الجمعة، مقطع فيديو مقتضب من لقاء كامل بث على قناة النادي بعنوان “عندما التقى ستفين بصلاح”، تظهر فيه لحظة سؤال صلاح لغيرارد عن لاعبه المفضل.

ورد غيرارد على سؤال صلاح حول مَن هو اللاعب المفضل لديه عندما كان صغيرًا، قال “جون بارنز، لأنه يشبهك، مهاري، ويمكنه إحراز أهداف بمجهود فردي، كما يمكنه تغيير مجرى المباراة، ويستطيع الفوز بالمباراة، تمامًا كما تفعل أنت (صلاح)”.

“You’re the only human he loves more than me, I’m second!”#WhenStevieMetSalah, now playing on LFCTV 📺 pic.twitter.com/sy0UMm1Boo

— LFCTV (@LFCTV) March 9, 2023