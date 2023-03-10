غيرارد لصلاح: حاليا أنت لاعبي المفضل والرجل الوحيد الذي يحبه ابني أكثر مني (فيديو)

أبدى أسطورة ليفربول السابق ستيفن غيرارد إعجابه بالنجم المصري محمد صلاح، خلال لقاء جمع بينهما، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك نجله “ليو”.

ونشر الحساب الرسمي لقناة ليفربول على موقع تويتر، ليلة الجمعة، مقطع فيديو مقتضب من لقاء كامل بث على قناة النادي بعنوان “عندما التقى ستفين بصلاح”، تظهر فيه لحظة سؤال صلاح لغيرارد عن لاعبه المفضل.

ورد غيرارد على سؤال صلاح حول مَن هو اللاعب المفضل لديه عندما كان صغيرًا، قال “جون بارنز، لأنه يشبهك، مهاري، ويمكنه إحراز أهداف بمجهود فردي، كما يمكنه تغيير مجرى المباراة، ويستطيع الفوز بالمباراة، تمامًا كما تفعل أنت (صلاح)”.

“You’re the only human he loves more than me, I’m second!”#WhenStevieMetSalah, now playing on LFCTV 📺 pic.twitter.com/sy0UMm1Boo — LFCTV (@LFCTV) March 9, 2023

وعن لاعبه المفضل في الوقت الحالي، فاجأ غيرارد النجم المصري قائلًا “لاعبي المفضل الآن هو أنت، لا بد أن يكون أنت لأن ليو ابني مغرم بك، يحبك أكثر مني”.

وأضاف غيرارد وسط ضحك صلاح “أنت الشخص الوحيد الذي يحبه أكثر مني وأنا رقم اثنين بالنسبة له”.

وكان صلاح قد نشر أمس -قبل عرض اللقاء- على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة من لقائه مع غيرارد، وحظيت تلك الصورة بأكثر من نصف مليون إعجاب على إنستغرام، ونالت إعجاب أكثر من 90 ألف متابع على تويتر.

وأصبح النجم المصري هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول بعدما سجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد الأحد الماضي، ليصل بهما إلى 129 هدفًا مع “الريدز” في الدوري الإنجليزي، ليزيح روبي فاولر عن العرش بفارق هدف واحد.

وبالإضافة إلى لقب الهداف التاريخي، حقق صلاح رقمين قياسين جديدين في المباراة ذاتها، حيث أصبح صاحب الرقم القياسي لأهداف ديربي إنجلترا في الدوري برصيد 10 أهداف متقدمًا على أسطورة الفريق ستيفن غيرارد، وأصبح أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في الديربي في جميع المسابقات.