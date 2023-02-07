أبرزهم بنزيما وكورتوا.. تعرّف على الغائبين عن ريال مدريد في مونديال الأندية بالمغرب

سيغيب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن رحلة ريال مدريد الإسباني إلى المغرب لخوض غمار كأس العالم للأندية في كرة القدم.

ويلتقي النادي الملكي، حامل اللقب 4 مرات قياسية، مع الأهلي المصري في نصف النهائي، الأربعاء.

ولم يوجَد اسما اللاعبَين في قائمة الفريق التي ستغادر إلى المغرب، وفق بيان على الموقع الرسمي للنادي، الاثنين.

كما غاب أيضًا المدافع البرازيلي إدير ميليتاو، والظهير الفرنسي فيرلان مندي، والجناحان البلجيكي إدين هازارد ولوكاس فاسكيس بسبب الإصابة.

وأصيب بنزيما في الفخذ خلال الفوز على فالنسيا، الخميس الماضي، في الدوري قبل أن يخرج في الدقيقة 60، كما خرج ميليتاو في المباراة ذاتها بعد احتكاك مع صامويل لينو في الدقيقة 36.

وأصيب كورتوا، الأحد، في فخذه أثناء فترة الإحماء قبل المباراة ضد ريال مايوركا التي خسرها الملكي 1-0، وحلّ الأوكراني أندري لونين بدلًا منه.

وسيُرتقب مدى قدرة أحد اللاعبين المصابين على خوض النهائي المحتمل السبت ضد الهلال السعودي أو فلامنغو البرازيلي، لاسيما أن الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سبق أن أعلن أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مونديال الأندية.