الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم مانشستر سيتي بهدف كين “التاريخي” (فيديو)

رفض مانشستر سيتي هدية منافسه أرسنال الثمينة للاقتراب منه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، الأحد، بعدما تلقى خسارة مباغتة بهدف دون رد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وبقي مانشستر سيتي -حامل اللقب في الموسمين الماضيين- في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ليظل متأخرا بفارق 5 نقاط عن أرسنال (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة.

وكان سيتي يأمل في تقليص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال، الذي خسر بهدف نظيف أمام مضيفه إيفرتون، السبت، في المرحلة ذاتها من المسابقة، لكنه فشل في تحقيق مبتغاه بعدما نال هزيمته الرابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، مواصلا نتائجه المهتزة في الفترة الأخيرة بالبطولة، عقب تحقيقه 4 انتصارات فقط خلال لقاءاته الثمانية الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

في المقابل، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و7 هزائم، إلى 39 نقطة في المركز الخامس.

ووصف هاري كين شعوره بعدما أصبح الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأن الحلم أصبح حقيقة إذ رفع رصيده إلى 267 هدفا متفوقا على جيمي جريفيز، الأحد.

وسجل هاري كين (29 عاما) هدف المباراة في الدقيقة 15 ليصل إلى 200 هدف في مسيرته بالدوري الممتاز.

