الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش

قال الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه تعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب المنتخب الأول.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته في فيسبوك “البرتغالي كيروش مدربًا للعنابي. كل التوفيق للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني”.

وكان الإسباني فيلكس سانشيز قد رحل عن المنتخب بعد نهاية عقده في ديسمبر/كانون الأول، عقب أول مشاركة لقطر في كأس العالم عندما استضافت النهائيات.

ويخوض المنتخب القطري نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها الدوحة العام الجاري، ويحمل المنتخب القطري اللقب بعد الفوز بالكأس في نسخة الإمارات 2019 عندما تغلب على اليابان في النهائي 3-1.

وعمل كيروش مدربًا للمنتخب البرتغالي، وقاد منتخب إيران في 3 نسخ متتالية من كأس العالم، في البرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022، ثم انفصل عن المنتخب الإيراني بعدها.

وقاد المنتخب المصري للوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

كما درّب كيروش ريال مدريد الإسباني في موسم 2004-2003 وفاز معه بكأس السوبر الإسباني 2003، وكان مساعدًا للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2008.

وفاز بكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي مع فريق سبورتنغ لشبونة عام 1996.

ومع المنتخب البرتغالي للشباب، حصد كيروش كأس العالم لأقل من 20 عامًا مرتين، الأولى في نسخة عام 1989 والثانية في 1991.