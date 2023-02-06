اتحاد الكرة المصري يعاقب الحضري بعد انضمامه لجهاز تدريب منتخب سوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، عدم التعامل مع عصام الحضري حارس المنتخب الوطني المصري السابق في تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الاتحاد في بيان عبر صفحته على فيسبوك “يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحضري تواجد في المعسكر الأخير لمنتخب مصر الأولمبي الذي شهد إقامة مباراة ودية مع الجابون، لكنه لم يخطر (الحضري) محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب أو أي من أعضاء المجلس بمفاوضاته مع الجانب السوري رغم علمه بأن المنتخب مُقبل على مباراتين مصيريتين أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الشهر المقبل”.

وأضاف البيان “قام الاتحاد المصري بمخاطبة نظيره السوري مستنكرا الإقدام على هذه الخطوة والتعاقد مع أحد المدربين المتعاقدين مع المنتخبات المصرية في خطوة غير مسبوقة”.

وتابع البيان “الاتحاد المصري بصدد التعاقد مع مدرب وطني جديد لتدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي خلفا للحضري”.

استئذان بركات

بدروه، قال الحضري في بيان عبر صفحته على فيسبوك “بعد فترة قضيتها مع منتخب مصر الأولمبي أعلن حاليا الرحيل عن منصبي كمدرب لحراس المرمى، متجها لخوض تجربة تدريبية جديدة مع منتخب سوريا الشقيق رفقة المخضرم كوبر بعد استئذان محمد بركات (عضو الاتحاد المصري للعبة) ومدرب المنتخب ميكالي البرازيلي روجيرو ميكالي”.

وأضاف “لقد عملت سنوات عديدة بإخلاص واجتهاد تحت شعار منتخب مصر كلاعب أو كمدرب لحراس المرمى”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم انضمام الحضري للجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال الاتحاد عبر صفحته على فيسبوك إن الحضري البالغ عمره 50 عاما “انضم إلى الكادر التدريبي المرافق لكوبر والذي سيتكون من المدرب المساعد محمود فايز ومحلل الأداء والمدرب المساعد خوسيه كارلوس فانتاغوزي ومدرب اللياقة أنتونيو ساريوغلو”.

والأسبوع الماضي، تولى كوبر -الذي تولى تدريب منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوزبكستان سابقا- تدريب المنتخب السوري خلفا للمدرب الوطني حسام السيد وسيقود الفريق في نهائيات كأس آسيا في قطر.

وسبق لكوبر (67 عاما) قيادة منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وعمل الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب المصري الأول في كأس الأمم الأفريقية العام الماضي، قبل أن يعمل مع المنتخب الأولمبي.

وأخفقت سوريا في التأهل لكأس العالم الأخيرة بعد احتلال المركز قبل الأخير بمجموعتها في المرحلة النهائية.