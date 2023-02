وولفرهامبتون يسخر من كلوب بعد تعليقه على هزيمة ليفربول بثلاثية (صورة)

سخر نادي وولفرهامبتون الإنجليزي من المدرب الألماني يورغن كلوب، عقب تعليقه بعد المباراة على الهدف الثالث الذي سجله لاعب الوولفر روبين نيفيز في مرمى ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

وكان كلوب قال خلال لقاء صحفي بعد اللقاء الذي انتهى بفوز وولفرهامبتون على ليفربول بثلاثية نظيفة “الهدف الثالث لن احتسبه، لأنها كانت المرة الأولى التي تجاوزوا بها منتصف ملعبهم في الشوط الثاني”.

ورد وولفرهامبتون على تصريح كلوب بطريقة ساخرة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، حيث نشر صورة لنتيجة المباراة ولكن بمسح الهدف الثالث، وصورة للاعب نيفيز وهو يتحسر بعد شطب هدفه من قائمة أهداف اللقاء.

وكان الفريق الإنجليزي، قد نشر قبل الصورة الساخرة، صورة لنتيجة المباراة الحقيقية عقب نهايتها مباشرة وقبل تصريح كلوب الذي أثار الجدل.

وحظي رد “الذئاب” الساخر بتفاعل واسع على تويتر، حيث حصدت الصورة عشرات الآلاف من الإعجاب، بالإضافة إلى آلاف التعليقات الساخرة.

وبعد المنافسة على 4 ألقاب في الموسم الماضي، والفوز ببطولتين محليتين للكأس، واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، افتقدت تشكيلة المدرب كلوب الثقة وظهرت بشكل متواضع على مدار الموسم الجاري وحدث انهيار سريع.

وهذه أول مرة في عقد من الزمان يخسر فيها ليفربول للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري.

واستقبل ليفربول 28 هدفًا في 21 مباراة وهو ما يزيد على مجموع ما استقبله الموسم الماضي، ليبقى متأخرًا بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر.

Klopp: “The third goal I don't count because it was the first time they passed the halfway line in the second half. The other two goals, going into a game with all the things we said during the week and before the game then this is the start is horrible.”

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 4, 2023