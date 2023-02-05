قبل مواجهة الأهلي المصري في مونديال الأندية.. ريال مدريد يسقط بالنيران الصديقة أمام مايوركا (فيديو)

واصل ريال مدريد حامل اللقب عروضه المهزوزة، وخسر (1-0) أمام مضيفه ريال مايوركا ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، وهدف عكسي عبر ناتشو، في مباراته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي المصري في نصف كأس العالم للأندية بالمغرب.

وسجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.

وهيمن ريال مدريد على المباراة، لكنه أهدر العديد من الفرص بينها واحدة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 59 عندما تصدى الصربي بريدراج رايكوفيتش حارس مايوركا لركلة جزاء سهلة من ماركو أسينسيو.

وبات ريال، الساعي للاحتفاظ باللقب، تحت ضغط من منافسه التقليدي برشلونة الذي لم يخسر في آخر 14 مباراة في المسابقات كافة، وبإمكانه أن يمدد سلسلة انتصاراته في آخر 4 مباريات بالدوري وزيادة الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط.

وتجمد رصيد ريال، الذي فاز مرة واحدة في 3 جولات، عند 45 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية في وقت لاحق اليوم.

وظل مايوركا في المركز العاشر بعد انتصاره الرابع على التوالي في ملعبه، وكانت انتصاراته كلها بنتيجة 1-صفر.

وغاب عن ريال مدريد في المباراة المهاجم كريم بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات، والمدافع إيدر ميليتاو للإصابة.

وتعرّض كارلو أنشيلوتي مدرب ريال، الذي يواجه الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، لأزمة في اختيار التشكيلة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في وقت الإحماء.

🏆نصف نهائي كأس العالم للأندية: 🇧🇷 فلامينجو – 🇸🇦الهلال

🇪🇬 الأهلي – 🇪🇸 ريال مدريد من يصل إلى نهائي المونديال🤔#SSC pic.twitter.com/96oF85ppIr — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023

واعتمد المدرب الإيطالي على الحارس الأوكراني أندري لونين (23 عامًا) الذي كان من سوء حظه أنه شاهد ضربة رأس ناتشو تمر من فوقه، لكن لم يكن هناك الكثير ليفعله.

واستحوذ ريال مدريد على 75% من المباراة أمام فريق سدد مرة واحدة على المرمى في الدقيقة 84، فيما كانت هناك 20 محاولة لريال مدريد على المرمى مقابل 4 لمايوركا.

لكن تسديدة ريال الوحيدة على المرمى كانت ركلة جزاء أسينسيو التي جاءت منخفضة وعلى يسار الحارس الذي تصدى لها بسهولة، وحولها بعيدًا عن مرماه.

وأراح أنشيلوتي ثنائي الوسط المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس قبل إشراكهما في الشوط الثاني، لكن دون أن تتغير النتيجة رغم الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة.