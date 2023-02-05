ميسي وحكيمي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على تولوز (فيديو)

هز ليونيل ميسي الشباك في الشوط الثاني، ليتعافى باريس سان جيرمان من بداية كارثية ويفوز (2-1) على ضيفه تولوز، ويعزز صدارته للدوري الفرنسي إلى 8 نقاط، السبت.

وأحرز ميسي هدف الفوز وهو الثالث له في آخر 5 مباريات في الدوري، ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة.

وأحرز أشرف حكيمي هدف التعادل في الشوط الأول، ليحقق فريق المدرب كريستوف غالتييه فوزه الثاني في آخر 5 مباريات بالدوري. وبقي تولوز في المركز 12 برصيد 29 نقطة.

وفي غياب كيليان مبابي ونيمار للإصابة، تقاسم ميسي المهام الهجومية مع هوغو إكيتيكي وخلفهما فيتينيا.

وشارك ريناتو سانشيز في ظل إيقاف ماركو فيراتي، لكن اللاعب البرتغالي تم تغييره بعد 12 دقيقة فقط وهو يبكي بسبب إصابة في الفخذ.

وافتتح فان دن بومن التسجيل للفريق الضيف من ركلة حرة اكتفى الحارس جيانلويجي دوناروما بمشاهدتها في الدقيقة 20.

ووصل ماركينيوس إلى ركلة حرة من ميسي لكنه وضع الكرة في القائم قبل 12 دقيقة من الاستراحة.

وبعد ذلك بخمس دقائق، كان حكيمي أكثر دقة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وهز ميسي الشباك بتسديدة منخفضة في الدقيقة 58 ليمنح باريس سان جيرمان التقدم، وكاد يضيف هدفا ثالثا لكن الكرة ارتدت من القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.