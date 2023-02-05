جماهير بالدوري الألماني يحيون ذكرى ضحايا مشجعي الأهلي في “مذبحة بورسعيد” (صور)

أحيت جماهير فريقي بوروسيا دورتموند وفرايبورغ في الدوري الألماني ذكرى ضحايا مشجعي النادي الأهلي المصري الذين سقطوا في واقعة شغب إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري عام 2012، التي عُرفت إعلاميًّا بـ”مذبحة بورسعيد”.

وتزامنًا مع الذكرى الـ11 “للمذبحة” التي حلت قبل 3 أيام، رفعت جماهير الفريقين خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، شعارات ولافتات لإحياء الذكرى الذي راح ضحيتها أكثر من سبعين مشجعًا من جماهير القلعة الحمراء.

ورفعت الجماهير لافتة كُتب عليها “لن ننسى الـ74 مشجعًا أبدًا”، في إشارة إلى عدد ضحايا النادي الأهلي.

وقبل أيام، تصدّر وسم (#الذكرى_١١_لشهداء_الاهلى) قائمة الأكثر تداولًا على تويتر في مصر، وأحيا النادي الأهلي وعدد من اللاعبين المصريين السابقين والحاليين ذكرى مذبحة بورسعيد، وشارك المتفاعلون أحزانهم وذكرياتهم مع الحدث.

وحرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي في فيسبوك على إحياء الذكرى في موعدها السنوي، وكتبت “رحلت أجسادهم وتبقى ذكراهم خالدة”.

كما حرص نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة على إحياء الذكرى، وكتب على تويتر “شهداء الأهلي.. ذكرى رجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي. ندعو الله أن يرحمكم ويغفر لكم ويُنزل السكينة علي أهليكم وذويكم.. لن ننساكم”.

شهداء الأهلي…ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي .ندعوا الله أن يرحمكم ويغفرلكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم…لن ننساكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 31, 2023

يُذكر أنه فور انتهاء مباراة جمعت بين الأهلي والمصري ضمن منافسات الدوري المحلي في فبراير/شباط 2012 بمدينة بورسعيد معقل فريق المصري، تحوّل الملعب إلى مسرح لأحداث دامية وُصِفت بأنها الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية، وأسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.