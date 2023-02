بعد فوزه على سياتل الأمريكي.. الفيفا يكشف رقما مميزا لمارسيل كولر مدرب الأهلي المصري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن رقم مميز حققه مدرب النادي الأهلي المصري مارسيل كولر بعد فوزه أمس على سياتل ساوندرز الأمريكي في إطار بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب 2022.

وكانت مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفريق الأمريكي هي المباراة رقم 22 في قيادة القلعة الحمراء، وهي المباراة رقم 22 على التوالي للمدرب دون أي هزيمة في كافة البطولات.

رغم أن هذا الرقم ربما يعد رقمًا قياسيًا تاريخيًا للأهلي، إلا أنه رقمًا مميزًا للنادي الذي يسير بشكل ممتاز مع المدرب السويسري بعد فترة سيئة عانى فيها النادي كثيرًا من تذبذب النتائج وخسارة العديد من البطولات.

وفي أغسطس/ آب الماضي كانت الأجواء مشتعلة داخل الأهلي بعد خسارة الفريق لقب الدوري الثاني على التوالي لصالح غريمه التقليدي الزمالك، وكان قبلها بأشهر قليلة قد خسر دوري أبطال أفريقيا ونهائي كأس مصر أيضًا، وهو ما أغضب جماهير النادي كثيرًا مطالبين بتغيير المدرب.

وخسر الأهلي مع نهاية الموسم الماضي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ورحل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد فترة رائعة له مع الفريق فاز فيها ببطولتي دوري أبطال متتاليتين وحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية مرتين.

وبعد مرحلة موسيماني جاء البرتغالي ريكاردو سواريش إلى الأهلي ليبدأ مرحلة جديدة لم تكن هي الأفضل للنادي القاهري بعد الخسارة من بيراميدز والجيش في الدوري وخسارة نهائي الكأس أمام الزمالك وسقوط الفريق في عدة تعادلات محبطة، ليرحل هو الآخر ويأتي الأهلي بالمخضرم مارسيل كولر.

رغم أن التحدي لم يكن سهلًا على كولر في البداية بمواجهة مولودية منتصر خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا إلا أن الفريق حقق فوزًا هامًا، ثم عاد وكرر الانتصارات بشكل متتالي في الدوري على الإسماعيلي وأسوان.

وبعدها عاد أمام الزمالك نفسه الذي خسر أمامه الأهلي الدوري والكأس وحقق لقب السوبر بهدفين نظيفين، ثم بدأت العروض المذهلة والنتائج الجيدة التي تركت القلعة الحمراء على قمة الدوري المصري بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه وللأهلي مباراة أقل.

وعرف السويسري كيف يستفيد من جميع العناصر الموجودة في تشكيلة النادي، وكيف يُخرج أفضل ما في كل اللاعبين.

وفي الأهلي أسماء عديدة بارزة في منتصف الملعب، البعض كان يرى أنه من الصعب اللعب بهم جميعًا بجوار بعضهم البعض، بالأخص ثنائي الوسط الدفاعي حمدي فتحي وأليو ديانغ، لكن منذ قدوم كولر والأمور تغيرت تمامًا، فلم يترك الرجل أحدهما علي مقاعد البدلاء وحققا معه ثنائية جيدة.

وفاز النادي الأهلي أمس على نظيره الأمريكي بهدف دون مقابل للاعب محمد مجدي قفشة في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب 2022، ليصعد النادي إلى مباراة نصف النهائى للمرة الثالثة على التوالي ويلاقي بطل أوربا ريال مدريد.

🏆 Our rival in the Club World Cup semi-finals is Al Ahly!

🗓️ February 8

⏰ 20:00 CET

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 4, 2023