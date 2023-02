عودة ملهمة.. هالر يفتتح سجله التهديفي مع دورتموند بعد تعافيه من السرطان

افتتح المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر سجله التهديفي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بعد تعافيه من السرطان الذي أُعلن عن إصابته به بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى التدريبات في وقت سابق من الشهر الماضي، عقب جراحتين وبضعة أشهر من العلاج الكيماوي في صراعه مع السرطان الذي أبعد مهاجم منتخب ساحل العاج عن المنافسات 6 أشهر.

وأحرز هالر الهدف الثالث للفريق الألماني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، بعد مشاركته أساسيًا في المباراة التي انتهت بفوز كبير لبوروسيا دورتموند بنتيجة 5-1 على ضيفه فرايبورج أمس السبت، على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك”.

واحتفى دورتموند عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، بعودة هالر إلى التهديف وتسجيل أول أهدافه مع الفريق في الدوري الألماني، وذلك بعد أسابيع من عودته عقب تعافيه من سرطان الخصية.

بدورها، قالت شبكة “سكواكا” لإحصائيات كرة القدم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر “سيباستيان هالر في البوندسليغا شارك مع دورتموند في 178 دقيقة، سجل هدفا وصنع آخر. إنها قصة عودة ملهمة”.

Sébastien Haller in the Bundesliga for Borussia Dortmund:

أما حساب شركة “بوما” للمستلزمات الرياضية فكتبت في تغريدة عن عودة اللاعب “هذه القصص التي يمكن أن ترويها كرة القدم فقط، بعد محاربة السرطان وصل هالر الآن إلى دورتموند بتسجيله هدفه الأول في سيغنال إيدونا بارك”.

Stories that only football can tell 🖤💛

After battling cancer, @HallerSeb has now fully arrived @BVB with scoring his first goal in the Signal Iduna Park. pic.twitter.com/xkU7Tg5WfI

