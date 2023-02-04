ولفرهامبتون يسحق ليفربول المترنح بثلاثية نظيفة (فيديو)

واصل ليفربول مسلسل ترنحه في الموسم الحالي، ومني الفريق بهزيمة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بخسارته (0 – 3) أمام مضيفه وولفرهامبتون، اليوم السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

واستغل ولفرهامبتون التواضع الدفاعي وأهدر فرصتين قبل أن يرسل هوانغ هي-تشان كرة حولها جويل ماتيب مدافع ليفربول بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

وبعد دقائق قليلة، استغل كريغ دوسون في ظهوره الأول مع ولفرهامبتون، غياب الرقابة الدفاعية وتابع كرة ارتدت من كودي غاكبو، وأضاف الهدف الثاني.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بشكل أفضل، لكن روبن نيفيز سجل الهدف الثالث لصاحب الأرض وحسم الأمور في الدقيقة 71.

وتركت الهزيمة ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة عقب بداية كارثية لعام 2023 حيث فاز مرة واحدة فقط في 7 مباريات في كل المسابقات وكانت أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد المنافسة على 4 ألقاب في الموسم الماضي، والفوز ببطولتين محليتين للكأس، واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، افتقدت تشكيلة المدرب كلوب الثقة وظهرت بشكل متواضع على مدار الموسم الجاري وحدث انهيار سريع.

وهذه أول مرة في عقد من الزمان يخسر فيها ليفربول للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري.

واستقبل ليفربول 28 هدفا في 21 مباراة وهو ما يزيد على مجموع ما استقبله الموسم الماضي.

وتلقى ولفرهامبتون دفعة في الهروب من الهبوط وأصبح في المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ثلاثي المؤخرة، كما نال اللاعبون تحية حارة من المشجعين في الدقائق الأخيرة مع كل لمسة للكرة.

وهتفت جماهير ولفرهامبتون للمدرب الإسباني يولن لوبتيغي “نحن نحب سوبر لوبتيجي”، بينما قالت للألماني كلوب “ستتم إقالتك في الصباح”.